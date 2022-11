Wo Tettnangs neue öffentliche Toilette stehen soll

In Sachen öffentliche Toilette scheint es in Tettnang voranzugehen. Mitte Oktober jedenfalls verkündete Bürgermeister Bruno Walter in der Gemeinderatssitzung, dass der favorisierte Standort auch der Staatlichen Schlösser und Gärten (SSG) am Eingang zum Schlosspark sei.

Daniel Funke (CDU) hatte hier nachgefragt, wie der Stand in dieser Angelegenheit sei. Allerdings nahm Walter hier auch gleich wieder Wind aus den Segeln. Denn es gebe, so das Signal, keine Ressourcen in der Stadtverwaltung, um das Thema zu bearbeiten.

Das Geld ist bereits bewilligt

Zwar sei wieder Bewegung in Großprojekten, seit Stadtbaumeisterin Andrea Fuchs im Amt sei. Aber gerade vor dem Hintergrund dieser Projekte fehlten eben jene personellen Ressourcen für das Thema.

Die Geldmittel indes stehen bereits zur Verfügung. Die hatte der Gemeinderat in seiner Haushaltsberatung zu Beginn des Jahres in Höhe von 150 000 Euro freigegeben, nachdem die Mittel zuvor Jahr um Jahr verschoben worden waren. Der Stadtseniorenrat hatte das Thema in den vergangenen Jahren immer wieder aufgebracht.

Wunsch war von Anfang an: innenstadtnah

Da dieser allerdings nur eine beratende Funktion hat, ist die Empfehlung nicht bindend. Zuletzt hatte Ingeborg Leo als Stadtseniorenrätin im Jahr 2021 nochmals einen Vorstoß gewagt. Sie monierte, dass die Wegführung zum WC in der Tiefgarage verwirrend und lückenhaft sei.

Als Idee stand damals ein grundsätzlich innenstadtnaher Standort zur Diskussion. Als Alternative galt vielen auch eine mögliche Erweiterung des Feuerwehrhauses an der Ecke Lindauer Straße/Wangener Straße. Allerdings traf das im Rathaus nicht auf Zustimmung, da die Fläche bei einer Erweiterung ja bereits für die Feuerwehr benötigt wird.

Summe könnte durchaus realistisch sein

Dass die bewilligte Summe von 150 000 Euro durchaus im Rahmen des Möglichen liegen könnte, scheint plausibel. Ingeborg Leo hatte proaktiv bei einem Hersteller um eine Kostenschätzung gebeten: Der Anbieter Urbadis, bei dem die Tettnangerin nachgefragt hatte, stellt europaweit Pavillonlösungen auf, darunter eben auch WCs.

Leos Ansprechpartner bei dem spanischen Hersteller ist Rupert Maurus. Der hatte Anfang des Jahres eine Schätzung abgegeben, dass ein freistehender WC-Pavillon grundsätzlich schon für bis zu 50 000 Euro umsetzbar sei. Damals bezeichnete er das als kurzfristige Kostenschätzung mit Standardmodulen in Spanien.

Viele Möglichkeiten der Umsetzung denkbar

Allerdings müsse an einem Standort wie in Tettnang eine zusätzliche Dämmung eingebaut werden, dann müsse der Projektträger noch das Fundament vorbereiten. Dieser trage auch die Kosten für den Transport. Da der Pavillon aber lediglich aufgesetzt werde, könne dieser zum Beispiel später problemlos auch an einen anderen Standort aufgebaut werden. Ebenso sei es möglich, später ein neues Modul auf das vorhandene Modell mit den vorhandenen Anschlüssen aufzusetzen.

Die Kostenschätzung des spanischen Herstellers ist dabei lediglich beispielhaft. Denkbar sind natürlich auch noch weitere technische Möglichkeiten, darunter auch ein festes Bauwerk, das nicht in Modulbauweise entsteht. Hierüber wird dann am Ende der Gemeinderat entscheiden, in welcher Form das Thema genau umgesetzt werden soll.