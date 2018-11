Wo Faust „Love me tender“ schmachtet

Gut besucht, aber nicht ganz voll war das KITT am Donnerstagabend beim Ein-Frau-Theaterstück mit Handpuppen „Faust in the Box“ – schade um jeden Platz, der leer geblieben ist.

Natürlich war es ein Wagnis, Goethes Faust I, das weltberühmte Drama, auf 90 Minuten einzudampfen und dazu eine Menge Text durch eine Collage aus Popmusik zu ersetzen, durch Texte von „I can get no satisfaction“ der Rolling Stones über „Ring of Fire“, „Pretty Woman“ und „Männer sind Schweine“ der Ärzte – hätte Gretchen nur auf die Warnung gehört! - bis zu Xavier Naidoos „Dieser Weg wird kein leichter sein“. Texte, die genau die sonst in den Worten verpackte Stimmung transportieren und nicht allein die Jugendlichen ansprechen. Unter den Besuchern war auch eine achte Klasse – einen besseren Einstieg in die verpönte, angeblich trockene Klassik hätte man ihr nicht wünschen können.

Was hat die Berliner Performance- und Verwandlungskünstlerin Bridge Markland, von der Idee, Konzept, Musikauswahl, Soundtrack-Konzept, Requisiten und Kostüm stammen, nicht alles mit dem Faust angestellt: Als Frau spielt sie mit wenigen Requisiten wie Gelehrtenhut oder Zopfperücke Faust, Mephisto und Gretchen, für Dialoge setzt sie Handpuppen ein, ohne etwas zu verniedlichen. Die Schauspielerin hat den Originaltext und die Musiksequenzen perfekt ineinandergefügt, zugleich spricht sie so synchron zum Soundtrack, dass man erst begreifen muss, warum da unterschiedliche Stimmen sprechen.

In eineinhalb Stunden geht dieser „Faust in the Box“ über die Bühne. Mimik und Gestik, dazu eine ausgefeilte, überzeugende Körpersprache geben dem Werk eine unglaubliche Lebendigkeit. Die Zuschauer erleben anfangs die Begegnung von Gott und Mephisto, sie erleben die Qualen des noch weltfremden Gelehrten, der unbedingt wissen möchte, „was die Welt im Innersten zusammenhält“. Ohne Erdgeist und anderen Zauber entfaltet sich das Elend des verzweifelnden Wissenschaftlers. Vom Giftbecher hält ihn Monty Pythons Song „Always Look on the Bright Side of Life” ab, da taucht Mephisto auf, lasziv, gierig züngelnd: „Let me entertain you“. Zu schön, dass auch in dieser Inszenierung deutlich wird, dass er den Faust nicht verstehen kann, dass sein Bemühen um Faust von vorneherein zum Scheitern verurteilt ist. Es dient der Komik, dass er nicht begreift, dass er sich vergeblich abrackert. In der Liebe zum jungen Gretchen lässt er den Doktor das wahre Menschsein erfahren. Dass es bei dem Unternehmen nicht um eine Wette geht, klingt an: Derr Herr hat auf Mephistos Angebot mit keinem Wort reagiert. Vieles wurde hier gestrichen: Fausts Famulus Wagner, Auerbachs Keller, Gretchens Bruder Valentin, und es fehlt nicht – das Eigentliche kommt umso stärker heraus. Großartig.

Am 26. November gastiert in Tettnang die Junge Ulmer Bühne mit „Faust“. 2017 hat sie mit Büchners „Dantons Tod“ überzeugt – jede Inszenierung öffnet neue Sichtweisen, das macht gutes Theater so spannend. Also ruhig erneut zum Faust kommen.