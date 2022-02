Wo brennt’s? - Jetzt entscheiden Sie, welches Thema wir als erstes recherchieren

„Wo brennt’s?“, haben wir unsere Leserinnen und Leser gefragt – und zahlreiche Antworten aus dem Bodenseekreis und dem Landkreis Lindau erhalten. Nicht alles davon können wir umsetzen, nicht alle vorgeschlagenen Themen fallen in die Zuständigkeit einer Lokalredaktion.

Aus allen Vorschlägen aus dem Raum Tettnang haben wir fünf ausgewählt. Wir stellen sie nun online zu Abstimmung und werden das Thema mit den meisten Stimmen zuerst bearbeiten (Umfrage erscheint automatisch als Pop-up).

Wir sind gespannt, für welches Thema Sie sich entscheiden!

Als Radfahrer in und um Tettnang unterwegs

In der nächsten Zeit wird sich entscheiden, ob die alte B467 zur Fahrradstraße werden darf. Doch nicht nur auf dieser Trasse sind Radfahrer in der Region unterwegs. Wo schaut es gut aus? Wo sind die Schwachpunkte? Welche Stellen müssten optimiert werden und wo ist es für Radfahrer möglicherweise sogar gefährlich in der Stadt oder im Umland? Und wenn es diese Stellen gibt: Wer ist dafür zuständig? Und wie soll das verbessert oder entschärft werden?

Was an der Kreuzung Schäferhof/Oberhof passiert

Erst hatte der Gemeinderat eine Ampelkreuzung abgelehnt, ein Kreisverkehr sollte her. Der Preis indes war so hoch, dass das Projekt von Jahr zu Jahr geschoben wurde. Bis die Kreuzung als Unfallschwerpunkt galt. Seitdem will das Land jetzt doch eine Ampelkreuzung installieren. Passiert ist aber noch nichts. Wie geht es an dieser Stelle weiter? Und wann werden Nägel mit Köpfen gemacht, fragen Leserinnen und Leser.

Immer mehr Unrat auf den Straßen, immer weniger gelbe Säcke

Leserinnen und Leser nehmen immer mehr Unrat auf der Straße wahr. Zum einen landet Müll auf der Straße, zudem kommt mehr Verpackungsmüll zusammen. Und dann fehlen immer wieder auch gelbe Säcke in den Rathäusern. Und wenn sie dann draußen sind, weht der Wind sie manchmal um und sie reißen auf. Haben die Müllmengen wirklich zugenommen? Wie kann man Müll vermeiden? Wie groß ist das Problem mit beschädigten Beuteln? Und warum fehlen immer wieder gelbe Säcke?

Stillstand bei der Planung eines Stadthallen-Ersatzes

Die Tettnanger Stadthalle darf nur wegen einer Ausnahmegenehmigung weiterbetrieben werden. Doch Veranstaltungen wie einst Konzerte oder Bälle gibt es dort nicht mehr. Und in Tettnangs Kernstadt gibt es auch keine Räume, die das auffangen können. Wieso gibt es hier keine Diskussion über einen neuen Veranstaltungsort? Und wie viele Jahre soll es dauern, bis eine Planung beginnt? Das fragen Leserinnen und Leser.

Wie es bei der alten Kistenfabrik weitergehen könnte

Als „größten Kiesplatz Oberschwabens in der Innenstadt“ beschreibt ein Leser das Gelände der alten Kistenfabrik. Im Gespräch war einmal ein Vollsortimenter auf der Fläche. Die Fläche stand dann aber doch nicht zur Verfügung. Dies ändert nichts daran, dass die Fläche mit ihrer jetzigen Nutzung immer mal wieder Fragen aufwirft? Warum geschieht dort nichts? Oder gibt es bereits Planungen?