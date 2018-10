Wo bleibt bloß der Schnee?

Über ein restlos ausverkauftes Haus hat sich Büchereileiterin Cosima Kehle am Dienstagabend bei der gemeinsam von Stadtbücherei und Spectrum Kultur veranstalteten Lesung von Arno Camenisch gefreut.

Der Schweizer Autor, der in der ganzen Welt unterwegs ist, bietet weit mehr als eine Lesung. Seinen Auftritt als „Ein-Mann-Show“ zu bezeichnen, würde ihm genauso wenig gerecht wie als bloße Lesung. Oder ist es eine Rezitation? Vielleicht. Zwar hält er ein Leseexemplar in Händen, deutlich sieht man blau unterlegte Passagen, doch Camenisch spricht frei, ständig sein Publikum im Auge. Er fällt aus dem Text, spricht die überwiegend weibliche Zuhörerschaft an und kehrt ins Buch zurück.

Eine eigenartige Erzählung ist sein kleiner Roman „Der letzte Schnee“, hundert Seiten kurz und doch ein Universum einschließend. Belanglosigkeiten wie das augenblickliche Wetter reihen sich an Erinnerungen, die tief greifen, Existenzielles berühren wie die Frage nach dem Jenseits. Die Szene: Der große Schnee in den Bergen ist ausgeblieben, ist Geschichte, mit ihm sind auch die Gäste verschwunden. Zwei Männer, Paul und Georg, stehen vor ihrem alten Skilift, in ihren Augen natürlich dem ersten richtigen Schlepplift der Welt, und reden und reden – über Gott und die Welt, genauer über Petrus, der es längst nicht mehr so zuverlässig schneien lässt wie früher. Früher, als man noch Skirennen veranstaltete, als die Blizzards und Kästles und wie die Skier alle hießen noch ins extragroße Weihwasserbecken getaucht wurden, als die Teilnehmer am Skirennen sich nicht nur mit Vitaminen puschten.

Humorvolles Porträt der Schweizer

Skurril ist das Leben, von dem sie erzählen: Wenn die Schüler, die in den Bänken über ihren Aufsätzen brüten, jäh gestört werden durch ihren Lehrer, der vom Pult aus mit seiner doppelläufigen Flinte einen Vogel vom Baum schießt, der in seiner Sammlung noch fehlte. Skurril ist auch die Notengebung. Die Männer stehen am leer laufenden Bügellift, ihrem Nabel der Welt, warten auf Schnee, der Paul erzählt und erzählt, der Georg hört zu. Ständig gluckst leises Lachen durch die Reihen der Zuhörer. Man amüsiert sich über das liebevolle, humorvolle und doch so treffende Porträt der Schweizer, ist bestens unterhalten, auch dank Camenischs spezieller Dramatik. Seine Sprache drängt voraus: fast keine Adjektive, starke, treffende Verben vor allem. Dazu oft ein spitzbübisches Lächeln, gewinnend.

Am Ende gibt es als Zugabe einen Text in Schriftdeutsch und in melodischem Rätoromanisch und noch einen. Langer Applaus für einen noch jungen Autor, der anders ist.