Wissenswertes zu Kräutern

Wer sich für Kräuter interessiert, sollten sich den 13. März im Kalender eintragen: An diesem Freitag wird ab 19 Uhr in der Anlaufstelle für Bürgerengagement ein Vortrag zum Thema Kräuter samt Teeverkostung und Gründung einer Kräutergruppe stattfinden. „Kräuter sind nicht nur gesund, sondern haben auch in der Küche viel zu bieten“, sagt Erzsébet Schultheiß, die den Abend initiiert hat. Gemeinsam mit Melanie Friedrich von der Anlaufstelle für Bürgerengagement der Stadt Tettnang lädt sie zu dem kostenlosen Angebot ein. Den Vortrag hält Carola Eisele, Heilpraktikerin mit Schwerpunkt Phytotherapie (Heilkräuterkunde) zum Thema „Heilkräuter für Genuss und Gesundheit“. Nach dem Vortrag soll bei Kräutertee, Kräuter-Sonade und einen kleinen Kräutersnack gemeinsam beraten werden, ob und mit welchen Zielen eine Kräutergruppe in Tettnang aktiv werden soll.

„Ich könnte mir gut vorstellen, das öffentliche Kräuterbeet im Schlossgarten mit interessanten neuen Kräutern zu beleben“, sagt Erzsébet Schultheiß, die sich auf Gäste und Ideen freut. Die Veranstaltung ist kostenlos und ohne Anmeldung. Interessierte können sich unter Telefon 07542 / 51 01 07 oder melanie.friedrich@tettnang.de melden.