„Hier sitzen die klügsten Menschen von Tettnang“, so hat die Psychologin Eva Wlodarek am Donnerstagabend die Zuhörer in der Stadtbücherei zu ihrem Vortrag zum Thema „Selbstvertrauen stärken und ausstrahlen“ begrüßt. Wer sich um sein Selbstvertrauen kümmere, der könne auch Chancen wahrnehmen: „Man muss wissen, was man will, und es dann wagen.“

Das Thema Vertrauen war es, das Cosima Kehle dazu veranlasst hatte, die Autorin einzuladen, die sich, um das Vertrauen der Zuhörer zu gewinnen, selbst vorstellte. In Stichworten: Doktorarbeit über das Glück, leidenschaftliche Psychologin mit Praxis in Hamburg, lange Jahre beratende Psychologin der Zeitschrift „Brigitte“, Buchautorin und für Vorträge und Seminare unterwegs, kurz „psycho-TÜV-geprüft“. Das Interesse an dem Thema war so groß, dass selbst der durch verschiebbare Regale gewonnene Raum mit achtzig Plätzen gerade mal ausreichte.

„Psychologen sind immer ein bisschen heimtückisch“, begann Eva Wlodarek und machte ein Experiment: „Alle aufstehen, die sich für großartig halten.“ Wie erwartet, traute sich kaum jemand – weder die Frauen noch die paar „Quotenmänner“. „Sie hätten das Recht dazu“, ermutigte die Referentin, doch das sogenannte „Scharlatan-Syndrom“, der Gedanke, man genüge den Anforderungen nicht, stecke auch in gestandenen Managern oder TV-geübten Moderatoren.

Als Ursache nannte sie Erfahrungen, die man schon in der frühen Kindheit mache: „In dir lebt das Kind, das du einmal warst.“ Hat man dir damals ein Urvertrauen eingepflanzt oder dir vermittelt, dass du ungeschickt oder zu dumm bist? Frühe Denkmuster und Verhaltensweisen würden verinnerlicht. Eine negative innere Stimme wolle uns klein machen, unser Selbstvertrauen rauben, uns vormachen: „Das schaffst du nicht.“ Wlodarek schlägt vor, sich zu fragen, welcher Gedanke zu der negativen inneren Stimme geführt habe, und ein positives Gegenargument dagegenzusetzen. Immer wieder brachte sie dazu anschauliche Beispiele wie etwa vor einer Prüfung: „Du hast dich gut vorbereitet.“ Dieses Abwägen erfordere zwar Disziplin, helfe aber, die negativen Altlasten wegzubekommen und mehr Selbstvertrauen zu gewinnen.

„Wissen, was man will“

Der zweite Teil galt der Frage, wie man es stärken und ausstrahlen könne, wie man aufrecht auf den imaginären roten Teppich treten könne. Dazu hatte sie vier Tipps parat: Man müsse lernen, mit Selbstvertrauen und ohne Schuldgefühle nein zu sagen, zwar diplomatisch, aber deutlich. Und man müsse auch selbst Forderungen stellen: „wissen, was man will, und das auch sagen.“ Man müsse auch wagen, auf andere offen zuzugehen, Kontakte zu knüpfen, und man müsse wagen, Chancen zu ergreifen. „Selbstvertrauen muss man trainieren, täglich daran arbeiten, damit es zur Selbstverständlichkeit wird.“ Und man müsse es immer wieder aktivieren und neu entwickeln, wenn neue Aufgaben auf einen zukommen. Manchmal helfe dann auch eine spirituelle Kraft, die Urängste zu überwinden und die Freiheit zu gewinnen, das Leben zu führen, das einem gefällt.