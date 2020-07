„wissen was geht!“-Programm geht in die nächste Runde

Den Traumberuf finden, Unternehmen kennenlernen und Vitamin B sammeln: Die Berufswahlaktion „wissen was geht!“, ausgerichtet von der Wirtschaftsförderung Bodenseekreis GmbH (WFB), will all dies ermöglichen. Sie findet vom 30. Juli bis 11. September statt und gibt Schülern ab 14 Jahren und aller Schularten die Möglichkeit, renommierte Ausbildungsbetriebe im Bodenseekreis kennenzulernen.

„,wissen was geht!’ hat zum Ziel, dass Schüler durch Betriebsbesichtigungen in Unternehmen reinschnuppern können. Die Jugendlichen sollen demnach unterschiedliche Berufe, Betriebe und Branchen live erleben können“, sagt Benedikt Otte, Geschäftsführer der WFB. „So findet der richtige Auszubildende zum richtigen Betrieb. Dies ist gerade in diesem Jahr äußerst wichtig. Denn aufgrund der Corona-Krise gab es bisher kaum Möglichkeiten, Firmen kennenzulernen. Ausbildungs- und Karrieremessen konnten ja nicht wie gewohnt stattfinden“, meint Otte weiter. Die Teilnahme ist kostenfrei.