„Wissen was geht!“ bei ifm

Bei der Berufswahlaktion „Wissen was geht!“ hat die ifm-Unternehmensgruppe 21 motivierte Schülerinnen und Schüler in Tettnang begrüßt und ihnen einen Einblick in die Welt der Automatisierungstechnik und Sensorik ermöglicht sowie die Ausbildungsmöglichkeiten bei ifm vorgestellt.

Vor- und nachmittags wurden insgesamt 21 wissbegierige Jugendliche am Standort in Tettnang-Bechlingen über die Ausbildungsmöglichkeiten bei der ifm-Gruppe informiert.

Nach einem kurzen Kennenlernen mittels eines Aufwärmspiels wurden die Schülerinnen und Schüler vom erfahrenen Technikreferenten Frank Watzlawik durch die „Heiligen Hallen“ – die Produktionshallen – geführt und konnten so einen intensiven Blick hinter die Kulissen von ifm werfen. Im Anschluss erhielten die Jugendlichen im Rahmen einer Unternehmenspräsentation zahlreiche Informationen über die Unternehmensgruppe. Unter anderem wurde erklärt, wofür die Abkürzung ifm eigentlich steht, wie viele Mitarbeitende beschäftigt werden, wo sich Produktionsstandorte befinden und in welchen Branchen das breite Produktportfolio eingesetzt wird.

Einen zentralen Teil der Veranstaltung bildete die Vorstellung der Ausbildung bei ifm. Die Jugendlichen erfuhren, welche Fachrichtungen angeboten werden, wie eine Ausbildung und ein duales Studium aufgebaut sind, wie die 120 Auszubildenden und Studierenden in der Bodenseeregion betreut werden, welche Projekte während der Ausbildung anstehen und welche Highlights sie erwarten. Darüber hinaus erhielten die Teilnehmenden Tipps und Tricks für die Bewerbung. Auch die Erwartungen von ifm an die Schülerinnen und Schüler sowie der Unternehmensleitsatz „Die ifm bildet junge Menschen aus mit dem Ziel, ihnen einen sicheren, interessanten und herausfordernden Arbeitsplatz anzubieten.“ wurden hier kommuniziert.

„Aus ifm-Sicht war es eine gelungene Veranstaltung. An dieser Stelle ein großes Dankeschön an alle Teilnehmenden, die einen Ferientag dazu genutzt haben, sich intensiv mit ihrer beruflichen Zukunft auseinanderzusetzen“, so Michelle Jelen, Personalreferentin Personalentwicklung und Ausbildung.