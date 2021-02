Wirtschaftsförderung hilft auf Weg in Selbstständigkeit

Die Gründe für eine Existenzgründung sind vielfältig und die Schritte zum Erfolg sehr individuell. Die Wirtschaftsförderung Bodenseekreis (WFB) gibt mit einer neuen Seminarreihe „Gründungskompass“ Orientierung auf dem Weg in die Selbstständigkeit. Die sechs Seminarteile sind kostenfrei und finden vom 3. März bis 10. Juni statt. Teilnehmende erhalten beim Besuch von mindestens vier Terminen eine Bescheinigung. Es können auch einzelne Veranstaltungen gebucht werden.

In der Reihe geht esum Fragen wie: Wie kommt man von einer Geschäftsidee zu einem erfolgreichen Unternehmen? Welche bürokratischen Hürden sind zu bewältigen, welche Hilfestellungen gibt es, welche persönlichen Anforderungen werden an zukünftige Unternehmerinnen und Unternehmer gestellt? In sechs interaktiven Seminarteilen erhalten Gründungsinteressierte Tipps und Tricks aus Theorie und Praxis. Im Austausch mit Experten und weiteren Gründungsinteressierten können eigene Ideen weiterentwickelt und Fragen geklärt werden.

Die kostenfreie Seminarreihe im Überblick

3. März: (1) Phasen einer Existenzgründung und Anforderungen an die Unternehmerpersönlichkeit, 17 bis 18.30 Uhr, online (Webex), Referent: Mark Kugel, yuri GmbH, Meckenbeuren

23. März: (2) Der Businessplan – Stellen Sie Ihre Geschäftsidee auf ein solides Fundament, 17.00 bis 18.30 Uhr, online (Webex), Referent: Diplom-Ökonom Jürgen Kuhn, IHK Bodensee-Oberschwaben

14. April: (3) Finanzierungs- und Fördermöglichkeiten sowie Planung der Liquidität, 17 bis 18.30 Uhr, online (Webex), Referent: Walter Ege, Dipl.-Bankbetriebswirt (BA), Senioren der Wirtschaft Arbeitskreis Baden-Württemberg, Friedrichshafen

5. Mai: (4) Soziale Absicherung – Ausgleich zum Wegfall gesetzlicher Systeme, 18 bis 19.30 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben (Präsenzveranstaltung), Referent: Horst Kohler, R+V Allgemeine Versicherung AG, Ulm

18. Mai: (5) Marketingplanung und Sichtbarkeit des Unternehmens, 18 bis 19.30 Uhr, Ort wird noch bekannt gegeben (Präsenzveranstaltung), Referent: Birger W. Hetzinger, Senioren der Wirtschaft Arbeitskreis Baden-Württemberg, Salem

10. Juni: (6) Verkaufen – eine Sache der Kommunikation und des persönlichen Auftritts, 18 bis 19.30 Uhr, Kreishandwerkerschaft Friedrichshafen, Referentin: Ursula Kraemer, Gründungs- und Businesscoach, navigo, Friedrichshafen