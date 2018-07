Das Freibad Ried hat am Samstag sein „Sommer Spezial“ gefeiert. Schon eine Woche vorher wurde es wegen des schlechten Wetters abgesagt. Nach einem freundlichen und sonnigen Morgen begann es auch am Samstag pünktlich zum Start kräftig zu regnen, sodass die frühen Badegäste die Flucht ergriffen und außer den Akteuren und ihren Angehörigen nahezu niemand mehr da war.

Der erste Auftritt der Hip-Hop- Gruppen des SG Argental verschob sich dadurch um einiges, doch nachdem die Bühne auf der Liegewiese abgetrocknet war, konnte es losgehen. Die Sieben- bis Zehnjährigen von „N-Joy“ und die etwas älteren Kinder von „New Generation“ boten trotz spärlicher Zuschauerzahl mit Begeisterung ihre fetzigen Tänze dar. „Wir lassen uns den Spaß von dem bisschen Regen nicht verderben“ sagte Isabella Müller vom SG Argental. Nachdem sich die Regenwolken verzogen hatten und die Musik einige junge Leute angelockt hatte, wurde der Workshop, bei dem jeder mitmachen konnte, gut angenommen. Schnell hatten die Mädchen und ein Junge die Tanzschritte von den Trainerinnen auf der Bühne abgeschaut und auch eine Gruppe kleiner Fußballspieler vom TSV Tettnang, die zum Baden gekommen waren, bewegten sich zum Rhythmus in sicherer Entfernung zur Bühne.

Ortsgruppe feiert im September 85-jähriges Bestehen

An einem Infostand im Eingangsbereich konnte man über die Arbeit der DLRG-Ortsgruppe Tettnang vieles über die Lebensretter erfahren. Vorsitzende Marie Schramm wies besonders auf ein Event im Freibad Ried am 2. September hin, an dem anlässlich des 85-jährigen Bestehens der Ortsgruppe Tettnang ein großes Spendenschwimmen stattfindet. Einen bemerkenswerten Einblick gab es beim Schnupper-Rettungsschwimm-Training mit den Ausbildungsleitern Raphael Danner und Maurice Kathan und einer Gruppe von sehr jungen und eifrigen Teilnehmern. Vom Beckenrand aus sah man zwei leblose „Personen“ auf dem Grund liegen, die sich als Dummys erwiesen. Doch vor den Übungen im Schwimmbecken sei es zuerst einmal sehr wichtig, die sogenannten Befreiungsgriffe zu kennen, die den Rettungsschwimmer vor der Umklammerung durch einen panischen Ertrinkenden schützen sollen, so die beiden Ausbildungsleiter. Dann ging es nach einigen Aufwärm- und Lockerungsübungen endlich ins Wasser, wo die Kinder sich mit Schwimmarten wie Brust-, Rückenschwimmen und Kraulen gegenseitig mit speziellen Griffen „abschleppten“. Mit viel Spaß übten sie weite Startsprünge, das Tauchen und Hochholen verschiedener Gegenstände und zum Schluss gelang die erfolgreiche Rettung der lebensgroßen Dummys.

Kreative Getränke aller Art konnten an der DLRG-Cocktail-Bar genossen werden. Da die Wetterprognose für den Abend nicht gut war, musste Ramona Müller von der Bäderverwaltung der Stadt, die im ständigen telefonischen Kontakt mit den Musikern stand, mitteilen, dass der geplante Auftritt der Live-Band „Lakeside“ bedauerlicherweise abgesagt werden musste. Nach einem Moment der Enttäuschung wurde jedoch mit eigener Musik weitergefeiert.