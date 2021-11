Wir erkunden die Stadtbücherei Tettnang

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Unter diesem Motto besuchten die fünften und in diesem Jahr auch die sechsten Klassen der Realschule Tettnang in den letzten Wochen die Stadtbücherei. Auf Grund der Coronapandemie konnte dieser Unterrichtsgang im letzten Schuljahr nicht stattfinden, daher freuten sich die Sechstklässler umso mehr, dass sie jetzt die Möglichkeit dazu hatten. Zwei Stunden nahmen sich die Mitarbeiterinnen der Bücherei Zeit, erzählten allerlei Wissenswertes rund um die vielen Bücher, Videos, Filme und Spiele, die ausgeliehen werden können. Anschließend hatten die Schüler/innen noch die Möglichkeit in Gruppen mit einem Tablet die Bücherei zu erkunden und dabei Aufgaben zu lösen. Am Schluss war noch Zeit nach neuem Lesestoff zu stöbern und diesen auch gleich mit nach Hause zu nehmen. Wir bedanken uns für die spannenden und informativen Stunden in der Bücherei.