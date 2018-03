„Wir erklären nicht, sondern zeigen“

Das Kabarett-Duo „Ulan & Bator“ tritt am kommenden Samstag, ab 19.30 Uhr, im Rittersaal auf. Einer von beiden ist Sebastian Rüger, der andere Frank Smilgies. Wer wer ist, ist ungeklärt. Was klar ist: Mit „Ulan & Bator“ stehen preisgekrönte Herren im Anzug und mit Wollmütze auf der Bühne, die ein mal absurdes, mal witziges, mal ernstes, kurz ein abwechslungsreiches Programm präsentieren. Anja Reichert hat sich mit den zwei Künstlern unterhalten – über die Bedeutung der Wollmützen, das Theater und Humor.

Wie lassen sich die Figuren Ulan & Bator charakterisieren?

Frank Smilgies: Ulan & Bator sind Sebastian Rüger und Frank Smilgies UND alle anderen. Ulan & Bator schöpfen aus dem Meer der Möglichkeiten, Menschen zu sein.

Sebastian Rüger: Und, dem Mehr an Unsinn, das die Unmöglichkeit hervorbringt, das zu versuchen.

Welche Rolle spielen die Wollmützen – und wer oder was war eigentlich zuerst: Die Figuren oder die Mützen?

Smilgies: Am Anfang war die Mütze. Sie ist die Schleuse zur Fantasie.

Rüger: Oder ein Feudel für Schlamassel.

Seit wann gibt es Ulan & Bator? Entspricht diese Zeit auch der Ihrer Zusammenarbeit?

Smilgies: Ulan & Bator gibt es seit 2001. Rüger und Smilgies haben allerdings schon ein paar Jahre zuvor damit begonnen, sich in künstlerischer Coexistenz zu üben.

Rüger: Innerlich habe ich mich darauf aber schon vor meiner Geburt vorbereitet. Aber das weiß ich auch immer wieder erst ab morgen.

Sie schlugen nach Ihrem Schauspielstudium beide den Theaterweg ein. Gehen wir davon aus, dass dies ein klassischer Weg mit Drehbuch und Regieanweisungen war, wie groß war dann der Schritt zu „Ulan & Bator“?

Smilgies: Den konventionellen Theaterweg umschreibt für mich am treffendsten „Theaterfabrik in welcher Arbeitsteilung und Weisungsgebundenheit, aber auch die Konzentration auf die Arbeit an der Rolle herrschen“. Der Schritt zu Ulan & Bator hieß vor allem, nun alles selbst machen zu müssen: künstlerische, strategische, bürokratische Arbeit – Aber auch Freiheit.

Rüger: Danke, ich könnte das so garnicht mehr ausdrücken, das wäre mir zu eng. Es ist gut, ein Duo zu sein.

Sie stehen am Samstag mit dem Programm „Irreparabeln“ auf der Bühne. Um was geht es im Programm?

Smilgies: In „Irreparabeln“ erzählen wir etwas über uns, die Gesellschaft und unsere Zeit – und, dass alles noch viel bekloppter und komischer ist als wir dachten.

Rüger: Oh, echt? Ich dachte, wir spielen Wedekinds „Lulu“ in klingonischer Fassung…

Wie erarbeiten Sie ein Programm wie „Irreparabeln“? Folgen Szenen oder Sketche immer einem roten Faden?

Smilgies: Der Rote Faden ist ein innerer, mehr eine Haltung. Zuerst über sich lachen und nicht über andere. Fragen stellen, wenn man eh keine Antworten hat.

Rüger: Das ist ein bisschen gelogen. Er lacht eigentlich immer über mich, dafür weiß ich immer alles besser.

Laut Ankündigungen erwartet das Publikum ein Mix aus Theater, Kabarett, Comedy, Gesellschaftskritik, und, und, und – wo würden Sie sich verorten oder auch gerne verortet wissen?

Smilgies: Was wir machen, ist wohl zuerst Theater. Denn wir stellen dar und führen nicht vor. Wir erklären nicht, sondern zeigen.

Rüger: Und dabei gehen wir ziemlich weit. Aber es bleibt familientauglich, versprochen!

Was sollte aus Ihrer Sicht überwiegen: gesellschaftskritischer Ernst oder einfacher Humor?

Smilgies: Es überwiegt Humor. Denn ohne Humor über die Gesellschaft sprechen, das würde ich nicht einmal einem VHS-Vortrag verzeihen.

Rüger: Dem stimme ich zu: ein Seminar auf Video muss lustig sein. DVD hingegen darf seriöser sein.

Erwarten Sie etwas von Ihrem Publikum? Falls ja, was?

Rüger: Ein lockeres Zwerchfell.

Smilgies: Sie mögen kommen. Und nicht den Bleistift ihrer Erwartung spitzen, sondern ihrer Neugier.