Ein Bericht des Ärztepaars Amy Neumann-Volmer und Klaus Volmer, das im Rahmen der „Tettnanger Tischreden“ der Martin-Luther-Gemeinde Tettnang seine Tätigkeit für „Ärzte ohne Grenzen“ vorgestellt hat, hat Maria Broger vom Ortsverband Neukirch dazu angeregt, die Ärztin als Referentin für den diesjährigen Landfrauen-Nachmittag einzuladen. Der Saal im Gasthaus „Krone“ in Wildpoltsweiler war mit annähernd sechzig Besucherinnen fast voll besetzt. Dass das Thema auf großes Interesse stieß, zeigten auch die Fragen und Kommentare zum Vortrag.

Amy Neumann-Volmer, seit 28 Jahren praktizierende Landärztin in Amtzell, ist seit Mai 2017 Vorstandsmitglied der deutschen Sektion von „Médecins sans Frontières“ (MSF) und erzählt gerne von ihren Erfahrungen. Nach der Vorstellung der privaten internationalen humanitären Organisation, die weltweit bei Epidemien und Naturkatastrophen wie in Kriegsgebieten Nothilfe leistet – „wir behandeln kostenlos jeden, der es braucht“ –, vermittelte sie mit Bildern und Videosequenzen von eigenen Einsätzen im Kongo und in Haiti authentische Einblicke in die Arbeit von MSF. Das persönliche Erleben ist etwas anderes als ein fast zeitgleicher Bericht im Fernsehen. Sehr sachlich schilderte die Ärztin die Situation. Sie sprach von der gezielten Bombardierung von Krankenhäusern durch amerikanische Flugzeuge, die die Genfer Konvention ausdrücklich verbietet – Verstöße, die MSF offen anprangere. Sie zeigte, dass eine Krankheit wie die Masern in einem Land wie dem Kongo, einem ehemals blühenden Land, vor allem für unterernährte Kinder den Tod bedeute.

Sie erzählte von den Schwierigkeiten, in Notgebieten Krankenhäuser aufzubauen, meist in Zelten. Die Versorgung der Patienten mit Medikamenten, für die die erforderliche Kühlkette nur schwer zu erreichen sei – Kühlgeräte mussten auf dem Moped herantransportiert werden -, erforderten eine ebenso komplizierte Logistik wie die Bereitstellung von Strom und ausreichenden Mengen an sauberem Wasser. Auch die Patienten würden oft bis zu 100 km weit mit abenteuerlichen Mitteln gebracht, ob auf Fahrrädern, Eseln, Booten oder auf dem Rücken. Betroffen hörten die Besucher von den Zuständen, wenn vor Ort die ganze Infrastruktur zusammengebrochen sei. So auch in Haiti, wo Amy Neumann-Volmer 2010 wenige Wochen nach dem verheerenden Erdbeben gearbeitet hat. Zwar gab es dort nicht die Gefahr, in eine kriegerische Auseinandersetzung verwickelt zu werden, dafür aber die Gefahr einer Entführung zur Erpressung von Lösegeld. Wer bei solch einem Projekt mitarbeite, wisse, dass die Organisation nicht für Lösegeld geradestehe und auch keine Entschädigungen zahle. Das persönliche Risiko ist hoch, und doch finden sich viele, die sich dieser besonderen Herausforderung stellen, um wenigstens ein bisschen gegen das Übermaß an Leid tun zu können. Die Zuhörer waren tief beeindruckt.

Ortsobmann Martin Bosch leitete im Anschluss die nach drei Jahren anstehenden Neuwahlen. Einstimmig wurden Maria Broger und Maria Nuber in ihren Ämtern als Vorsitzende des Ortsverbands Neukirch bestätigt.