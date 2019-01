Winterdienst kämpft mit Schneemenge

Für Verärgerung hat bei einigen Tettnangern am Wochenende gesorgt, dass die Straßen nicht durchgehend geräumt gewesen sind. Ein Kritikpunkt war, dass bei Bushaltestellen teils Schneewälle den Einstieg zumindest erschwert haben, wie eine Leserin in einer Nachricht an die Redaktion schreibt. Die Stadt verweist auf Nachfrage der Schwäbischen Zeitung darauf, dass die Schneemenge erheblich gewesen sei.

Die Hauptverkehrsstraßen seien priorisiert und hätten mehrfach geräumt werden müssen. Dadurch seien die Nebenstraßen erheblich später und auch seltener geräumt worden. Das sei mit den vorhandenen Personen und Fahrzeugen nicht anders organisierbar gewesen.

Zum Einsatz kamen im Schichtbetrieb laut Judith Maier von der Stadt Tettnang sieben Großfahrzeuge, drei Traktoren und zwei Fußgruppen. Es seien zudem zwei Fremdfirmen mit insgesamt drei Lkw unter Vertrag. Der Einsatz sei von Samstag um 8 Uhr fast ununterbrochen bis Sonntagabend gelaufen.

Für das Räumen der Bushaltestellen seien die Mitarbeiter in den Fußgruppen zuständig. Durch den ununterbrochenen Schneefall seien die Bushaltestellen sehr schnell wieder voll mit Schnee gewesen. Auch hätten Großfahrzeuge beim Räumen der Straßen den Schnee wieder in die Bushaltebuchten geschoben. Das lasse sich nicht vermeiden, sagte Maier auf Rückfrage. An der grundlegenden Situation habe auch nichts geändert, dass die Mitarbeiter, die zu Fuß arbeiten, am Wochenende von einem Traktor unterstützt worden seien. Die Bushaltestellen seien auch so nicht lange schneefrei geblieben. Das gelte auch für die Fußwege.

Der Winterdienst ist dabei auch in den Ortschaften tätig. Dort sind die Mitarbeiter bei einigen Rad- und Verbindungswegen daran gescheitert, dass der nasse Schnee so schwer und klebrig war, dass die kleinen Traktoren selbst stecken geblieben sind. Das sei auch das Problem in Lindau gewesen. Zudem hätten umgestürzte Bäume Wege blockiert.

Der Bauhof bitte um Verständnis, dass der Winterdienst nicht überall zugleich sein könne. Der Diensthabende mache je nach Witterung um 3 Uhr morgens eine Streckenkontrolle. Je nach Witterungsvorhersage oder wenn es durchgängig schneie, beginne der Einsatz auch direkt morgens um 3 Uhr.

Das Straßenbauamt des Bodenseekreises ist für die außerörtlichen Bundes-, Landes- und Kreisstraßen zuständig. Die drei Straßenmeistereien befinden sich in Tettnang, Markdorf und Überlingen. Die 60 Mitarbeiter sind mit 23 Fahrzeugen ebenfalls je nach Witterung bereits um 3 Uhr unterwegs. Zielsetzung ist die nach besten Kräften gewährleistete Befahrbarkeit zwischen 6 und 22 Uhr, so teilte das Landratsamt jüngst mit. Eine Garantie auf freie Fahrt gebe es aber trotzdem nicht. Trotz des Materialeinsatzes könne es auch bei bester Vorbereitung und frühzeitigem Einsatzbeginn bei länger anhaltendem Schneefall zu einer geschlossenen Schneedecke kommen.