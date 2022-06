Wincent Weiß kommt nach Tettnang: „Wir gehen da so rein, als wenn wir eine normale Tour beginnen“

Das Regionalwerk Bodensee Schlossgarten Open Air findet in diesem Jahr am Donnerstag, 23. Juni um 19.30 Uhr mit Wincent Weiss sowie am Samstag, 25. Juni um 20 Uhr mit Alvaro Soler statt. Entgegen der ursprünglichen Idee, das Open Air auszuweiten, soll es in diesem Jahr bei lediglich zwei Acts bleiben, bestätigt Jan Obri von der Konzertagentur Vaddi Concerts. Ab 2023 solle das Festival dann jedoch wieder mit mindestens drei Acts beziehungsweise an drei Tagen stattfinden, kündigt er an.

Wer derzeit das Radio einschaltet, kommt an Wincent Weiss fast nicht vorbei. Mit „Feuerwerk“, „Musik sein“ oder „Frische Luft“ hat der junge Popsänger und Songwriter aus der Nähe von Hamburg in den vergangenen Jahren einen Hit nach dem anderen abgeliefert. Erst vergangenes Jahr ist sein drittes Album „Vielleicht irgendwann“ erschienen. Am Donnerstag, 23. Juni, kommt Wincent Weiss zum Schlossgarten Open Air nach Tettnang, das nach zwei Jahren Pause erstmals wieder stattfinden kann. Im Interview mit Linda Egger spricht der 29-Jährige über seine Strategie, um Privat- und Berufsleben unter einen Hut zu bekommen und darüber, wie er die Pandemie erlebt hat.

Du hättest ja eigentlich schon im Sommer 2020 auf der Bühne im Tettnanger Schlossgarten stehen sollen – dann musste das Open Air aus bekannten Gründen verschoben werden. Wie hast du die vergangenen zwei Jahre Pandemie erlebt?

Die Zeit hatte einen großen Einfluss auf meine Musik. Ich hatte auf einmal sehr viel Zeit für mich selbst – um zu reflektieren, Zeit für Freunde und Familie. Ich habe sehr viel Positives daraus gezogen – neben all den negativen Einschränkungen, die es natürlich gab. Aber insgesamt tat mir die Zeit gut.

Im Frühjahr 2020 wurde klar, dass viele Konzerte zunächst abgesagt werden müssen. Hattest du die Hoffnung, dass es schnell wieder weitergehen kann?

Die Hoffnung hatte glaube ich jeder. Jedes Mal im Frühling hat man sich gesagt, diesen Sommer spielen wir auf jeden Fall wieder. Dann wurde es wieder und wieder verschoben. Irgendwann war man richtig frustriert und auch traurig. Denn ich schreibe meine Alben ja immer, um damit auf die Bühne zu gehen und live zu spielen. Jetzt habe ich ein drittes Album geschrieben und durfte noch nicht auf Tour gehen damit. Aber diesen Sommer sieht es ja tatsächlich mal gut aus.

Du schreibst viele deiner Songs selbst und findest Inspiration in deinen eigenen Erlebnissen. Empfindest du die aktuelle Zeit mit all den Geschehnissen auf der Welt als inspirierend oder lähmt das eher deine Kreativität?

Ich glaube, beides. Grundsätzlich denke ich, je mehr auf der Welt passiert, desto mehr gibt es auch zu schreiben. Aber ich finde, es gibt auch gewisse Ereignisse wie zum Beispiel den Ukraine-Krieg, das ist einfach so extrem und so schlimm, dass es schon eher lähmend ist. Da hat man auch gar nicht mehr die Motivation, Musik zu schreiben. Aber sonst versuche ich, aus allen Ereignissen etwas zu ziehen, um Erfahrungen zu sammeln.

2021 ist dein drittes Album erschienen. Worum geht es in dem Album? Was hast du darin verarbeitet?

In dem Album geht es zum ersten Mal so richtig um mich selbst. Wie ich mit mir klarkomme, wie ich mich selbst sehe. Die anderen Alben drehten sich immer sehr viel um die Situation mit meiner Ex-Freundin, die Trennung, Freunde und Familie. Im dritten Album geht’s um mich. Es war super befreiend, das zu schreiben. Mache ich vielleicht sogar irgendwann nochmal, so ein Selbstreflektions-Album.

Wen möchtest du mit deiner Musik ansprechen?

Also in erster Linie mich. Deswegen schreibe ich die Songs aus eigener Erfahrung, um ein Stück weit Selbsttherapie zu betreiben, um meine Gedanken und Probleme runterzuschreiben. Das hilft ja auch total, so ein Schreibprozess eines Songs bedeutet sechs, sieben Stunden im Studio zu sitzen und über ein einziges Thema zu sprechen. Es von allen Seiten zu beleuchten und mit Freunden darüber zu quatschen. Und dann entstehen daraus die ersten Zeilen und Ideen für einen Song. Dann wünsche ich mir, dass sich damit so viele Leute wie möglich identifizieren. Meine Musik richtet sich an alle, die das Thema irgendwie berührt und betrifft.

Ist die Entscheidung schwer gefallen, dieses Jahr wieder große Konzerte zu planen? Es gab ja auch Künstler, die lieber vorsichtig abwarten wollten und ihre Tour abgesagt haben...

Ich habe immer versucht, so viel live zu spielen wie es geht. Auch in der Coronazeit habe ich jeden Strohhalm genutzt, der mir gereicht wurde, um live zu spielen. Deshalb habe ich gar nicht lange überlegt, denn ich will einfach auf der Bühne stehen, die Leute glücklich machen. Natürlich alles ohne Gesundheitsrisiko und soweit es eben möglich ist, das ist klar.

Vor zwei Jahren hast du auf die Frage nach musikalischen Vorbildern und Wunsch-Duettpartnern unter anderem Johannes Oerding genannt. Mit „Die guten Zeiten“ gibt es auf dem neuen Album ja nun einen gemeinsamen Song. Was sind deine nächsten Ziele?

Wir fangen gerade an, für das vierte Album zu schreiben. Ich habe ganz viel, was ich gerne machen möchte, ich will mich da gar nicht nur in eine Richtung orientieren. Ich möchte gerne ein Rap-Feature machen und ein Rock-Feature, und ich würde gerne ein richtig schönes Duett mit einer Frau machen. Aber ich habe noch niemanden explizit dafür im Auge.

Du bist neben deiner Musik ja auch bei TV-Shows wie „The Voice Kids“ als Juror mit dabei. Was reizt dich daran? Bei welchen TV-Projekten wärst du gerne mal dabei?

An „The Voice Kids“ reizen mich natürlich die Kinder. Diese Leichtigkeit, mit der sie durchs Leben und durch die Show laufen – davon kann man ganz viel lernen. Zum Beispiel im Alltag ein bisschen mehr Kind zu sein, einfach zu machen. Ich mache gerne in TV-Shows mit, wo ich selbst etwas Neues lernen und über meine Grenzen gehen kann. Deshalb mache ich auch gerne bei Shows von „Joko & Klaas“ mit. Wenn die zwei sagen, spring in einen Gletscher, dann mache ich das.

In der Öffentlichkeit zu stehen und vor Tausenden von Menschen aufzutreten kann auch aufreibend und stressig sein. Was machst du, um dich wieder zu erden?

Ich bin da noch am Lernen. Ich versuche, mehr Zeit alleine einzubauen, zum Sport zu gehen, wieder mehr Zeit mit Freunden und der Familie zu verbringen, um Privat- und Berufsleben wieder in Balance zu bringen. Das habe ich 2018/2019 voll vergessen. Da habe ich nur gearbeitet und alles andere links liegen lassen. Es ist super schwierig, da eine Grenze zu ziehen, weil ich das, was ich beruflich mache, ja privat auch liebe.

Wie bereitest du dich auf den Konzertsommer vor? Muss man erst mal wieder reinkommen nach der langen Pause?

Ich glaube wirklich, dass man erst wieder ein bisschen reinkommen muss. Wir haben mit der Band Videos angeschaut von den letzten Jahren und gedacht: Wie geht das eigentlich alles nochmal? (lacht) Bin ich überhaupt noch so selbstbewusst und kann vor Zehntausend Leuten stehen? Aber ich glaube, dass das nach der ersten Show alles wieder da ist und man wieder weiß, warum man es macht. Wir gehen da so rein, als wenn wir eine normale Tour beginnen.

2020 hättest du beim Open Air in Tettnang viele Songs aus deinem zweiten Album gespielt – Nun gibt es zwischenzeitlich ja schon das nächste Album. Wie wird das Tourprogramm dieses Jahr aussehen?

Kunterbunt. Ich bringe aus allen Alben die relevanten und für mich wichtigsten Songs mit. Aber nach der richtigen Tourprobe, wo man das alles mal praktisch ausprobiert, ändert sich oft auch nochmal ganz viel, manchmal sogar noch auf der Tour. Es wird aber definitiv eine bunte Mischung aus allen drei Alben.