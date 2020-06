Wincent Weiss, Alvaro Soler und Dieter Thomas Kuhn singen 2021 in Tettnang

Beim Regionalwerk Bodensee Schlossgarten Open Air hätten im Juli Wincent Weiss, Dieter Thomas Kuhn und Alvaro Soler auftreten soll. Die Corona-Pandemie verhindert das, doch alle drei Künstler haben mittlerweile zugesagt, stattdessen im Sommer 2021 nach Tettnang zu kommen. Und Veranstalter Vaddi Concerts kündigt zudem an, dass es dann im Schlossgarten noch ein viertes Konzert geben wird. Von wem, das will Vaddi Concerts im Herbst bekanntgeben.

Die nächste Auflage des Schlossgarten Open Airs soll vom 22. bis 25. Juli 2021 stattfinden. Alle bereits gekauften Karten behalten ihre Gültigkeit für das Festival 2021, für alle Auftritte sind aber auch noch Tickets erhältlich. Den Auftakt wird am Donnestag, 22. Juli, ab 19.30 Uhr Wincent Weiss machen – mit Hits wie „Feuerwerk“ und „An Wunder“, die in den vergangenen Jahren im Radio ebenso rauf und runter liefen wie die Hits von Alvaro Soler, der am Freitag, 23. Juli, ab 20 Uhr im Tettnanger Schlosspark mit Ohrwürmern wie „Sofia“ oder „La Cintura“ für sommerliche gute Laune sorgen will.

Während Weiss und Soler zum ersten Mal in Tettnang auftreten werden, gibt’s am Samstag, 24. Juli, ab 20.30 Uhr ein Wiedersehen mit einem alten Bekannten: Dieter Thomas Kuhn lädt mit seiner Band zum nächsten Schlager-Happening. Eines ist jetzt schon gewiss: Es wird bunt und schräg und ein Abend voller Liebe und Sonnenblumen.