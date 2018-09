Wildwassergaudi: Tettnanger Schwimmen in der Isar

Die Tettnanger DLRG hat vor einigen Tagen beim 28. Internationalen Isarschwimmen teilgenommen. In diesem Jahr war die Ortsgruppe Tettnang mit fünf Teilnehmern vor Ort, um sich in die Wildwasserstrecke zu stürzen. Mit dabei waren Johannes Schweer, Raphael Danner, Thomas Länge, Marie Schramm und Michael Länge.

Früh morgens um 6 Uhr machten sich die Tettnanger gemeinsam auf den Weg nach München. Nach der Begrüßung durch den Bezirksvorsitzenden und Mitglieder des Stadtrats erfolgte eine Einweisung, welche mögliche Gefahren im Strömungsgewässer zu beachten seien, schreibt die DRG-Gruppe. Dann erfolgte der zehnminütige Marsch zum Start am Flößerdenkmal oberhalb der Wildwasserstrecke.

In Gruppen von 25 Schwimmern wurde mit Startglocke in die Isar geleitet. Bei 14 Grad Wassertemperatur durschwammen die rund 150 Teilnehmer die eigentliche Kanurennstrecke inklusive Floßrutschen mit Neoprenanzügen. Da dieses Jahr die Strecke verkürzt war, durfte mehrmals gestartet werden weshalb sich die Tettnanger achtmal in die Fluten stürzten. Abgesichert durch Strömungsretter der DLRG München-Mitte konnten alle das Wasser ohne größere Blessuren verlassen. Direkt nach der ersten Runde wurden Marie Schramm und Raphael Danner vom Bayerischen Rundfunk interviewt – hierüber wurde in der Rundschau berichtet.

Nach einem gemeinsamen Mittagessen und einem warmen Tee wurden die Pokale vergeben. Geehrt wurden der jüngste und der älteste Teilnehmer, die Teilnehmer mit der weitesten Anreise und die größte Gruppe. Auch die Tettnanger Teilnehmer holten mit Begeisterung die Teilnehmerurkunden ab.

Dann ging es ab aufs Oktoberfest, um den Tag ausklingen zu lassen.