Wieso Ehrenzunftrat Martin Obermayr die Fasnet so liebt

Das Einläuten der Fasnet bei der Narrenzunft Tettnang am vergangenen Sonntag im Hotel Rad ist für Zunftrat Martin Obermayr zugleich quasi eine Art „Aufstieg“ gewesen: Zunftmeister Michi Pfau hat ihm für 40 Jahre ehrenamtlicher Tätigkeit gedankt und ihn zum Ehrenzunftrat ernannt. Und auf Ehre, auf Respekt, legt Obermayr viel Wert, das ist als Zunftrat schon so gewesen.

Wenn man ihn so fragt, was er an der Fasnet so schätzt, kommen als Antwort natürlich Begriffe wie „Geselligkeit“ oder „Ausgelassenheit“. Aber eben auch das Maß und die geregelte Bahn. Dies nennt Obermayr im selben Atemzug. Mit Respekt eben, mit Würde, aber auch mit der Freude daran, in eine andere Rolle zu schlüpfen. „Das ist das Wesen der Fasnet“, sagt er.

Andere Menschen treffen, gesellig sein

Als Obermayr 1976 in die Narrenzunft kam, er war gerade 17 Jahre alt, hatte er diesen Durchblick noch nicht. „Das ging damals über den Freundeskreis, über die Clique.“ Wichtig war ihm damals einfach, auch mal herauszukommen. „Da kamst Du beispielsweise auch mal auf einen Umzug nach Sigmaringen.“ Andere Menschen treffen, sich austauschen, gesellig sein – es ist Obermayr immer wichtig gewesen, das beizubehalten. Auch heute geht er noch regelmäßig auf Freinächte oder zu VSAN-Treffen. „Da treffe ich auch heute immer wieder auf Leute, die ich vor 40 Jahren schon getroffen habe.“

Für den Start ins Ehrenamt sorgte 1978 der damalige Zunftmeister Hansjörg Braunger. Der hatte 1977 das Amt von Hermann Zwisler übernommen und fragte Obermayr, ob er nicht Jungzunftrat werden wolle. „Das war eine große Ehre“, erinnert sich Obermayr – und die Frage, ob er das jetzt machen soll oder nicht, die habe sich ihm nie gestellt. Das sagt der 59-Jährige durchaus mit Blick auf Schwierigkeiten, die viele Vereine heute haben, Ehrenamtliche für den Vorstand zu finden.

Ein weißes Hemd unter dem Häs

In der Fasnet ist er entweder mit Narrenkappe zu sehen oder als Hopfennarr. Das Häs hält er in Ehren, trägt auch heute noch ein weißes Hemd darunter, wie es früher Tradition war: „Das ist ein Zeichen der Wertschätzung.“ Es sei ja schließlich kein Lumpenhäs. Wobei er – das gibt er schon zu – für Freinächte auch als Gätterlet springt. Dieses Häs kann auch mal in die Waschmaschine, das ist beim aufwändig handbemalten Hopfennarren nicht möglich.

Zunftrat ist er geworden, „weil ich gern Feste organisiere“, sagt Obermayr, seien es Landschaftstreffen oder Kappenabende. Zunftrat geblieben ist er mit dem Wechsel von Zunftmeister Hansjörg Bär zu Michi Pfau, weil es da einen großen Umbruch gegeben habe: „Ich wollte Michi Pfau zur Seite stehen“, sagt Obermayr. Und es sei ihm auch darum gegangen, Traditionen weiterzuführen.

Blick nach vorn und zurück

Pfau hatte am Sonntag nur warme Worte für ihn, lobte seine Beständigkeit und Zuverlässigkeit, dass er eben keine halben Sachen mache. Und dankte Obermayr, dass er ihm immer mit „Rat und Tat zur Seite stand“.

Doch auch wenn er mit dem Zusatz „Ehren“ nun aus dem Tagesgeschäft heraus ist, freut Obermayr sich weiter auf die Fasnet. Wobei er schon auch mit Wehmut an frühere Zeiten zurückdenkt. Etwa daran, dass die Fasnet damals die ganze Stadt geprägt hat, dass eben immer alle Tettnanger mitmachten: „Da war es noch selbstverständlich, dass alle Bürger das Rathaus stürmen.“

Das wünscht er sich auch für die Zukunft, dass die Fasnet wieder stärker um sich greift. Und sagt zur närrischen Ausgelassenheit: „Wichtig ist dabei immer der Respekt und die Würde in der Fasnet.“ Die Ehre halt.