Wie vor 50 Jahren der Bodenseekreis den Kreis Tettnang ablöste

Die Stadt Friedrichshafen ist seit 50 Jahren Sitz des am 1. Januar 1973 frisch gegründeten Bodenseekreises. Der Landkreis Tettnang hörte an diesem Tag auf, zu existieren. Damit endete für die Stadt die rund 700 Jahre währende Geschichte als weit über das Stadtgebiet hinaus wirkender Mittelpunkt. Nacheinander war sie in diesen Jahrhunderten Residenz-, Landgerichts-, Oberamts- und (zum Schluss) Kreisstadt.

Nach dem Tod seines Vaters Graf Hugo II. von Montfort 1257 hatte Hugo III. den nördlichen Teil der Grafschaft an Argen und Schussen geerbt. Er ließ um 1260 vor seiner Burg die Stadt Tettnang errichten. Sie blieb über Jahrhunderte Residenzstadt und Sitz eines Kleinstaates, dessen Herrscher nur dem König gegenüber verantwortlich waren.

Tettnang und speziell das Neue Schloss blieben auch Verwaltungssitz, nachdem die Grafschaft 1780 an das Haus Habsburg und 1805 an die Krone Bayerns gekommen war.

Wie Tettnang und Friedrichshafen verwuchsen

Im Pariser Vertrag von 1810, der auf Druck Napoleons zu einer Gebietsbereinigung zwischen Württemberg und Bayern führte, wurde die etwa 250 Quadratkilometer große ehemalige Grafschaft Montfort dem Königreich Württemberg zugesprochen und bildete nun zusammen mit der früheren Reichsstadt Buchhorn das Oberamt Tettnang.

Der frühere Redaktionsleiter der Schwäbischen Zeitung in Tettnang, Fritz Maier, hielt das Ergebnis der Diskussion rund um die Gründung des Bodenseekreises so fest. In einem irrte er: Die Amtsrichter blieben in Tettnang. Karikatur: Fritz Maier

Der württembergische König Friedrich vereinte 1811 Buchhorn mit Dorf und Kloster Hofen und gab der neuen Stadt seinen Namen, „Friedrichshafen“. Über hundert Jahre blieb Tettnang eine ländlich geprägte Oberamtsstadt mit allen für die regionale Verwaltung erforderlichen Ämtern.

Wie es überhaupt zu Kreisen kam

Am 29. Januar 1934 verfügte das Württembergische Staatsministerium in der sogenannten „Württembergischen Kreisordnung“, dass alle bisherigen Oberämter in Kreise umbenannt werden. Aus dem Oberamt Tettnang wurde nun der Kreis Tettnang.

Der damalige Kreisleiter der NSDAP, Hans Seibold, betrieb seit 1935 eine Neueinteilung des Tettnanger Kreisgebietes und konnte seinen Plan zum 1. April 1937 verwirklichen, indem er die Anzahl der selbständigen Gemeinden von 21 auf 14 reduzierte.

Schon die Nazis wollten das Landratsamt in Friedrichshafen

Zwar profitierte Tettnang dabei durch einen bedeutenden Zugewinn an Fläche und Einwohnerzahl, verlor aber seine Funktion als Kreisstadt an Friedrichshafen. Seibold schrieb dazu lapidar: „Zweifellos hat die Stadt Friedrichshafen bei ihrer Größe, ihrer Lage und ihrem wirtschaftlichen Einzugsgebiet heute gegenüber Tettnang ein Vorrecht, das nicht näher begründet werden braucht.“

Ein Stempel aus der Gemeinde Tannau: Nicht nur der Kreis Tettnang war nach 1972 Geschichte: Auch die selbstständigen Gemeinden Langnau und Tannau gingen in einer größeren politischen Einheit auf, nämlich der Stadt Tettnang. (Foto: Reproduktion Hoffmann)

Eine Verlegung des Landratsamtes wurde zwar beschlossen, unterblieb allerdings wegen des Kriegs. Nach dem Krieg wurde die Verfügung rückgängig gemacht. Tettnang war wieder Kreisstadt.

In den 1960ern wurde es dann ernst

In den 1960er Jahren setzten sich verantwortliche Politiker dafür ein, die Fähigkeit der Verwaltung den Bedürfnissen einer modernen Industrie-, Sozial- und Leistungsgesellschaft anzupassen. Die Bewältigung vorhandener und künftiger Aufgaben erforderte eine Verwaltungsreform und die Bildung größerer Verwaltungseinheiten.

Die Große Koalition in Baden-Württemberg unter Ministerpräsiden Hans Filbinger ließ 1967 Konzepte für eine Kreis- und Gemeindereform erarbeiten und veröffentlichte im Dezember 1969 ein „Denkmodell zur Kreisreform“, das eine Reduktion der Landkreise von 65 auf 25, und der Stadtkreise von neun auf fünf vorsah.

Widerstand gegen einen Großkreis Ravensburg

Das Modell schlug einen Großkreis Ravensburg mit dem Altkreis Tettnang sowie dem Bereich Markdorf/Deggenhausertal vor, weil einerseits Friedrichshafen mit seinem großen Arbeitsplatzangebot auf den Altkreis Tettnang und den Markdorfer Raum ausstrahlte, andererseits eine starke wirtschaftliche Verflechtung entlang der Schussental-Achse Friedrichshafen/Ravensburg bestand. Im westlichen Bodenseebereich sollten die Landkreise Überlingen und Stockach zusammengelegt werden.

Nun begann allerorts ein heftiges Ringen. In Tettnang wehrte man sich gegen diesen Plan. Dass die Stadt auf ihren Kreissitz zukünftig verzichten musste, war den Interessenvertretern aufgrund der Größe und Bedeutung von Friedrichshafen und Ravensburg von vornherein klar.

Sie tendierten zu einem Zusammenschluss mit dem Kreis Überlingen, allerdings ohne Stockach, da damit die Gefahr bestand, dass Überlingen Kreisstadt würde.

Am Ende ist klar: Landratsamt geht nach Friedrichshafen

Nach längerem Ringen zwischen den Parteien und den Kreisdelegierten und in Abstimmung mit den betroffenen Gemeinden sprach sich die große Mehrheit der Beteiligten für einen neuen Landkreis Friedrichshafen aus. Die vorgeschlagene Lösung wurde Bestandteil des Kreisreformgesetzes und vom Landtag am 23. April 1971 verabschiedet.

Der am nördlichen Bodenseeufer gebildete Landkreis erhielt die landschaftsbezogene Bezeichnung Bodenseekreis mit Sitz in Friedrichshafen, der mit Abstand größten und wirtschaftlich stärksten Kommune im neuen Kreisgebiet.

Besonderheit: Amtsgerichte blieben in Tettnang und Überlingen

Während die Kreisbehörden Zug um Zug aus den vormaligen Kreisstädten Tettnang und Überlingen nach Friedrichshafen verlegt wurden, ist die neue Kreisstadt bis heute eine der wenigen in Deutschland, die kein Amtsgericht hat. Denn diese Funktionen sind in den beiden Alt-Kreisstädten geblieben.

Das ausgeprägte Kreisbewusstsein ist allerdings in Tettnang wie auch in Überlingen nach 50 Jahren noch nicht erloschen und kommt durch die erneut mögliche Verwendung des Kfz-Kennzeichens TT und ÜB mit einem gewissen Stolz sichtbar zum Ausdruck.