Wie viel Smartphone ist gut für mein Kind?

Die Auerbach Stiftung mit Zentrum in Tettnang greift mit ihren Präventionsprodukten zur maßvollen Nutzung von Smartphone und digitalen Medien ein Thema auf, das Eltern, Pädagoginnen und Pädagogen, aber auch Kinder und Jugendliche vielerorts beschäftigt. Das zeige nicht nur die mediale Präsenz des Themas, schreibt die Stiftung in einer Mitteilung. Die Auerbach Stiftung wurde von Tjark Auerbach ins Leben gerufen. Auerbach ist Gründer und Anteilseigner der Avira Gruppe, die in der IT-Sicherheitsbranche tätig ist.

Aussagekräftig seien demnach vor allem auch die Zahlen, mit denen die Auerbach Stiftung konfrontiert sei, seit sie Ende August 5000 Grundschulen und 10 000 Kindergärten in Baden-Württemberg, Bayern und Nordrhein-Westfalen angeschrieben und auf ihre Produkte zur gesunden Mediennutzung aufmerksam gemacht habe: „Wir werden geradezu überrannt“, erzählt Steffen Heil, Vorstand und kreativer Kopf der Stiftung, „die Materialien, die ein Jahr lang reichen sollten, waren in vier Wochen weg“.

Besonders nachgefragt wird eigenen Angaben zufolge das Mini-Buch „Einfache Handyregeln – auch für Mama und Papa“ im dem die Geschwister Paula und Max in der Schule lernen wie man mit dem Smartphone verantwortungsvoll umgeht und dies gleich zu Hause mit ihren Eltern ausprobieren. Mehr als 50 000 Stück davon wurden geordert – für gemeinnützige Einrichtungen wie Kindergärten und Schulen ein kostenloser Service der Auerbach Stiftung. Noch begehrter ist der gerade erst erschienene Medienratgeber für Familien, der die Mediennutzung von Kindern im Alter bis zwölf Jahren kritisch beleuchtet und konkrete Tipps zur gesunden Mediennutzung gibt. 70 000 Bestellungen sind dafür bereits eingegangen.

Auch das Handybett bricht mit einem Absatz von 25 000 Stück Rekorde: Im Bett aus Pappe, das mit wenigen Handgriffen zusammengebaut ist und mit Stickern verziert werden kann, nimmt das Handy eine Auszeit – mit der passenden App deckt es sich sogar zu und schläft ein. Die vielen positiven Rückmeldungen zu den Präventionsprodukten würden für sich sprechen. So meldete eine Mitarbeiterin einer Kita im Kreis Siegen-Wittgenstein: „Ich empfinde es als ein sehr wichtiges und immer aktuelleres Thema. Eltern kommen mit dem Handy in die Kita, schauen oftmals noch nicht einmal mehr hoch und auch die Verabschiedung von den Kindern wird mit Handy am Ohr oder vor den Augen getätigt.“ Eine Kollegin aus Köln ergänzt: „Uns fällt schon bei der Voranmeldung für einen Kita-Platz auf, wie viele Kinder im Buggy sitzen und ein Handy in der Hand haben. Später erzählen die Kinder, [...] dass sie zu Hause mit dem Smartphone spielen dürfen und auf Youtube unterwegs sind. Wir finden es daher als Bereicherung, ihr Buch zur Selbstreflexion den Familien zur Verfügung zu stellen.“

Der Medienratgeber kann unter auerbach-stiftung.de/medienratgeber herunterladen und auch die Mini-Bücher von Paula & Max sollen bald online verfügbar sein. Zudem seien Übersetzungen in weitere Sprachen geplant, schreibt die Stiftung.