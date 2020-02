Wie sich die Frauen des TSV Tettnang auf die Rückrunde in der Oberliga vorbereiten

Die Hinrunde der Frauen des TSV Tettnang in der Oberliga konnte sich sehen lassen. Nach elf Spielen stehen die Tettnangerinnen auf dem vierten Tabellenplatz, lediglich vier Zähler trennen sie vom Tabellenführer aus Karlsruhe. In der Rückrunde möchte man nun den attraktiven Fußball, den man bislang immer wieder gezeigt hatte, noch konstanter auf den Platz bringen, wie Trainer Alexander Haag nach dem letzten Hinrundenspiel gesagt hatte. Dass es hart wird, auch weiterhin im oberen Drittel der Tabelle mitzumischen, ist aber jedem im Team bewusst. Dementsprechend ernst nehmen der Trainer und seine Spielerinnen die Rückrundenvorbereitung, die Mitte Januar begonnen hat.

„Wir trainieren in der Vorbereitung mit hoher Belastung und probieren viel aus“, so Haag. „Die Spielerinnen versuchen sich auf verschiedenen Positionen und man nutzt die Zeit, um auch mal ein anderes Spielsystem auszuprobieren.“ In der Hinrunde variierten Haag und Co-Trainer Andreas Konrad zwischen einem 3-4-3 und einem 4-2-2 System, abhängig vom jeweiligen Gegner. Ob man an diesen Spielsystemen etwas verändern muss, das wisse man erst am Ende der Vorbereitung. Hier zeigt sich Haag kompromissbereit: Man müsse eben schauen, bei welchem Spielsystem sich die Mannschaft wohlfühlt und am meisten Sicherheit hat, so der 40-jährige.

In den ersten Testspielen verloren die Tettnangerinnen 1:2 gegen den Hegauer FV aus der Regionalliga Süd und spielten 1:1 gegen den Verbandsligisten FFV Heidenheim. Besser lief es gegen den SC Unterzeil-Reichenhofen aus der Landesliga. Hier siegte der TSV auswärts mit 7:2. Eine Klatsche folgte am vergangenen Wochenende jedoch gegen die C-Jugend des FC Wangen. Die Jungs, die immerhin in der Landesstaffel spielen, siegten 12:1. Natalie Kaiser sorgte in der 70. Minute für den Tettnanger Ehrentreffer. Ein besseres Ergebnis erhoffen sich die Fußballerinnen im nächsten Testspiel gegen den RW Rankweil aus der zweiten österreichischen Bundesliga.

Doch auch die Gegner in der Oberliga haben es in sich, wie der TSV Tettnang in der Hinrunde bereits schmerzlich erfahren musste. Gegen die Aufstiegsfavoriten aus Karlsruhe und Sindelfingen hagelte es zwei deutliche Heimniederlagen, bei denen die Tettnangerinnen zwar nicht chancenlos waren, am Ende aber verdient verloren. Da könnte es eine Hilfe sein, dass sie gegen beide Gegner in der Rückrunde auswärts antreten müssen. Schließlich gewann der TSV bislang vier Spiele auf fremdem Rasen, wohingegen er im Riedstadion nur zweimal gewann.

Was Alexander Haag und Andreas Konrad zudem Mut machen kann, ist der stabile Kader. In der Winterpause verließen zwar vier Fußballerinnen den Verein, die gleiche Anzahl an Spielerinnen kehrte nach überstandener Verletzung aber wieder zurück ins Mannschaftstraining. Hinzu kommt mit Selina Gamper vom Hegauer FV eine neue Torhüterin, die laut Haag ein Gewinn für die Mannschaft ist.