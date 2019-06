Wie philippinische Pflegekräfte das Team am Medizin Campus stützen

20 Pflegekräfte sind in der Zeit zwischen November 2017 und Herbst 2018 vom südostasiatischen Inselstaat Philippinen an den Medizin Campus Bodensee (MCB) gekommen, um am Klinikum Tettnang und Friedrichshafen zu arbeiten. 16 sind mittlerweile als Fachkraft anerkannt und als vollwertige Gesundheits- und Krankenpfleger auf den Stationen tätig, berichtet der MCB. Stephanie Bretz, Assistentin der Pflegedirektion und Pflegepädagogin, ist für ihre Einarbeitung zuständig und unterstützt die jungen Männer und Frauen darüber hinaus dabei, sich in Deutschland einzuleben.

Aufgrund der demografischen Entwicklung werden Pflegekräfte in Deutschland händeringend gesucht. Um dem zu begegnen, hat der MCB die Ausbildung nicht nur ausgeweitet und differenziert, sondern auch examinierte Fachkräfte von den Philippinen rekrutiert. Bereits in ihrem Heimatland haben sie die B2-Sprachprüfung abgelegt. Denn: Gute Deutschkenntnisse seien unabdingbar für die Arbeit im Krankenhaus, heißt es in der Pressemitteilung des MCB.

Einarbeitungszeit notwendig

Hinter den jungen Männern und Frauen von den Philippinen liege ein vierjähriges Bachelorstudium mit medizinischem Fokus. „Trotzdem unterscheidet sich die Arbeit in der Pflege hier doch in einigen Punkten von der auf den Philippinen und sie durchlaufen bei uns zunächst einen Anpassungslehrgang“, erläutert Stephanie Bretz. Je nach Vorkenntnissen und Berufserfahrung dauert dieser zwischen fünfeinhalb und neun Monaten.

Ein wesentlicher Unterschied zur Arbeit in einem philippinischen Krankenhaus sei die Grundpflege des Patienten. „In meiner Heimat ist immer ein Angehöriger im Krankenhaus dabei. Er übernimmt das Waschen und sorgt für das Essen“, erklärt Marie Nicole Licerio. Weil Medikamente in Deutschland nicht nur andere Namen, sondern auch eine andere Zusammensetzung haben, wird der Anpassungslehrgang vom Klinikum Friedrichshafen organisiert, samt berufsbegleitendem Sprachunterricht.

Einleben in Deutschland

Die gezielte Schulung diene dazu, dass sich die philippinischen Pflegenden auf Station immer besser zurechtzufinden. Aber auch wer die Urkunde und damit die offizielle Anerkennung als Gesundheits- und Krankenpfleger besitze, brauche noch etwas Zeit, um sich auf der Station einzuarbeiten, berichtet sie. „So geht es aber auch jeder Schülerin, die nach der Ausbildung ins Berufsleben startet.“

Bretz unterstütze die Pflegekräfte von den Philippinen nicht nur in fachlicher Hinsicht, sondern auch beim Einleben in Deutschland, heißt es weiter. „Wir halfen bei der Suche nach Wohnungen, sodass bis zu acht Leuten zusammen in einer Wohngemeinschaft leben können“, nennt sie ein Beispiel. „Die philippinischen Pflegekräfte bringen unserem Medizin Campus mit seinen Patienten sehr viel zusätzliche Freundlichkeit.“ Sowohl in fachlicher als auch in menschlicher Hinsicht seien sie eine Bereicherung.

Es gebe zwar viele Herausforderungen, aber sie seien zufrieden bei der Arbeit, sagt Lucille Samonte. „Hier in Deutschland haben wir die Möglichkeit, unsere Fähigkeiten und Kenntnisse zu verbessern und zu vertiefen“, ergänzt Drexel Bautista in fließendem Deutsch. Natürlich sei auch der Verdienst in Deutschland deutlich besser als im Heimatland und er könne seine Familie unterstützen. Während im deutschen Krankenhaus alle Hilfsmittel vorhanden seien, herrsche auf den Philippinen Mangel. „Die Angehörigen müssen Verbandsmaterial und Medikamente kaufen und mitbringen“, zieht Jula Comelab den Vergleich. „Es gibt auch hier in Deutschland stressige Situationen, aber wir kommen jeden Tag besser zurecht.“ Dies bestätigen die vielen positiven Rückmeldungen der Patienten, schreibt das Klinikum abschließend.