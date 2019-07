Wie Phil Collins und Michael Jackson von Blasmusik aus der Region profitierten

Wenn Wolfgang Vetter als Dirigent des Musikvereins Wildpoltsweiler auf der Bühne steht, ahnt kaum einer, welch beachtliche Musikkarriere der 52-Jährige auf dem Buckel hat. Der geborene Siegener hat als Komponist und Arrangeur bereits mehr als 400 Werke für Hörfunk- und TV-Produktionen, Spots und Kino-Filme produziert. Die Schwäbische Zeitung hat Wolfgang Vetter getroffen und mit ihm über seine Vergangenheit und seine Arbeit im Musikverein gesprochen.

Bereits als Kind war Vetter vom Klang großer Blechbläserensembles fasziniert. Später einmal, so dachte er sich, werde er als professioneller Trompeter sein Geld verdienen.

Und so arbeitete er an seinem Traum. Mit 16 Jahren gewann er als Solotrompeter „Jugend musiziert“ und erspielte sich damit ein Stipendium. Das Talent des Jungen, der sich schnell in Posaunenchören eingefunden hatte und bereits eigene Kompositionen verfasste, blieb vorerst jedoch ungenutzt, da ihn sein Vater zu einer Lehre als Bankkaufmann verdonnerte, die Vetters Pläne fürs erste durchkreuzten. Der Traum vom Musikstudium schien geplatzt. Musiziert hat er aber weiterhin. Und das in jeder freien Minute.

Mit Rex Gildo auf Tour

Vetter sitzt an diesem Frühlingsmorgen im Probelokal des Musikvereins Wildpoltsweiler, den er, genauso wie den Musikverein Eschach, seit vier Jahren leitet. Beide Vereine sind ihm in dieser Zeit ans Herz gewachsen. Und damit nicht genug: Die Arbeit mit den Musikern hier befruchte seine professionelle Arbeit als Arrangeur massiv.

Ausgelassen erzählt er von den Anfängen seiner Karriere, die Ende der 80er-Jahre schließlich so richtig ins Rollen kam. Vetter zog, damals 20 Jahre alt, nach München, wo er einen Plattenvertrag als Solomusiker unterzeichnete und mit „Vesta Latina“ wenig später sein erstes kommerziell erfolgreiches Stück komponierte. Der Song untermalte fortan die Lottoziehung im TV und die abfallenden Tantiemen verschafften Vetter neue Berufsmöglichkeiten.

Ich wollte nie irgendjemandem etwas beweisen, außer mir selbst. Wolfgang Vetter

Parallel ging er als Trompeter mit den Schlagerstars Chris Roberts, Andi Borg und Rex Gildo auf Tournee. Mit letzterem freundete er sich an, gemeinsam feierte man Weihnachten.

Im Nachhinein bezeichnet Vetter die Schlagerwelt als eine „große Familie“, in der er offen empfangen wurde. Das lag zum einen an seiner herzlichen Art, zum anderen aber auch am Fleiß, der Vetters raketenhafte Karriere begründete. Im Jahr 1989 nahm Vetter 400 Jobs an, sowohl im Studio, als auch als bei Live-Auftritten. „Da kommt man auf eine Spielzeit von bis zu acht Stunden am Tag“, erzählt er. Doch bereut hat er seine Arbeit zwischen Auto, Studio und Konzertbühne nie. Ganz im Gegenteil: Er lebte nun das Leben, das er immer wollte.

Die goldene „Letzte Rose“

Vom Ehrgeiz getrieben, zog es ihn wenig später in die Branche des Künstlermanagements. Ohne sich mit den Techniken auszukennen, kaufte er sich ein Tonstudio, wo er selbstkomponierte Songs für andere Künstler produzierte. „Ich fummelte solange, bis es funktionierte“, erzählt Vetter. Und die schlaflosen Nächte der Arbeit zahlten sich aus: Vetters erste Produktion im eigenen Studio, der Schlagerhit „Eine letzte Rose“, wurde seine erste goldene Schallplatte. Schnell verschaffte Vetter sich einen Namen in der Szene und landete mit der Produktion der weltweit ersten brauchbaren Hornsamples den ganz großen Clou.

Phil Collins arbeitete mit diesen Aufnahmevorlagen für sein Album „Bad Seriously“. Und auch Michael Jackson griff bei seinem „History“-Album darauf zurück.

„Ich wollte nie irgendjemandem etwas beweisen, außer mir selbst.“, erzählt Vetter heute. Aus diesem Grund entschied er sich vor ein paar Jahren dazu, in der Leitung zweier Musikvereine neue Herausforderungen zu suchen. Im Jahr 1998 verleitete ihn dieser Ehrgeiz hingegen zur Gründung des „Andre Carol Orchestra“, das er als Leiter und Solist in kürzester Zeit zur begehrtesten Big Band des Landes machte. Rund 15 Jahre tourte die Gruppe. Und trotz all der Liebe, die Vetter in sein „Herzensprojekt“ steckte, realisierte er, dass ihm die Rolle des Komponisten und Organisators deutlich lieber war als die des Solisten. Wohl ein weiterer Grund, weshalb Vetter in seiner Aufgabe als Dirigent im kleinen Wildpoltsweiler aufblüht. „Die Musikvereine sind ein Ausgleich für mich und ich schätze unsere Kameradschaft“, erzählt er.

Und nicht nur das: Die Gegend rund um den Bodensee inspiriert ihn. 15 Kompositionen sind hier bereits entstanden. Und natürlich wird ein Großteil davon von seinen Musikanten gespielt, denn wenn Vetter ein Projekt anpackt, dann tut er es richtig.