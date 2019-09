Wie man mit Hüpfburgen Geld verdient

Hüpfburgen sind ein Kindermagnet auf jeder Veranstaltung. Für manche sind sie sogar Neben- oder Haupteinnahmequelle. Man bucht die Luftburgen gerne für öffentliche Veranstaltungen, Hochzeiten oder private Feste.

Familie Kasper aus Neu-Ulm verdient mit Hüpfburgen ihr Geld. Sie sind Gründer von Flippy-Land und schmeißen Kinderfestivals mit einem großen Hüpfburgen Fun-Park in ganz Deutschland. Noch bis Sonntag dieser Woche bieten sie in der Ravensburger Straße ihren großen Abenteuerspielplatz an.

Udo Kasper und Sonja Schimmele stammen beide aus Künstler- und Schaustellerfamilien. Vor 24 Jahren kamen sie per Zufall zu einer Hüpfburg und gründeten vor zehn Jahren Flippy-Land. Seitdem sind sie mit ihren vier Töchtern, zwei Hunden, einem Mitarbeiter und ihren Wohnwagen in ganz Deutschland und Österreich unterwegs. Besonders beliebt seien bei den Besuchern ein großer Wackelberg, auf den man klettern kann sowie die „Black Pearl", ein Piratenschiff.

Nicht nur Kinder toben sich gerne im Flippy-Land aus. Deswegen dürfen auch „Eltern in Begleitung ihrer Kinder“ dort ihren Spaß haben, sagt Tochter Samantha schmunzelnd. Sie bieten ihre Attraktionen auch auf Weihnachtsmärkten oder in Hallen an, wodurch sie genauso im Winter ihr Geschäft betreiben können. Bei Outdoor-Veranstaltungen seien sie dennoch stark auf gutes Wetter angewiesen. Diese Woche hat der Fun-Park noch Mittwoch bis Freitag von 14 bis 18 Uhr und am Wochenende von 12 bis 18 Uhr geöffnet. Kinder bis drei Jahre sowie Erwachsene zahlen 3,50 Euro. Kinder ab drei Jahren 8,50 Euro.

Unter dem Namen Bodensee-Hüpfburgen vermietet der Neukircher Daniel Stohr nebenberuflich Hüpfburgen, Partyzelte und Softeismaschinen. 2015 kam er als damaliger Vorstand des Musikvereins Neukirch zu seiner ersten Burg. Als er bemerkte, dass die Nachfrage dafür hier im Umkreis recht groß ist, habe er seinen Verleih erweitert.

Fünf Hüpfburgen besitzt er inzwischen. Er beliefere Hochzeiten, Straßenfeste, persönliche- und öffentliche Veranstaltungen von hier bis nach Ulm. „Die Kuh ist meine coolste und beliebteste Hüpfburg“, da sie auch zu dieser Gegend hier am besten passe, so Stohr.

Auch die Lufti-Kinderspielewelt bietet für Kinder bis zwölf Jahren neben zahlreichen Rutschen und Klettergeräten einige Hüpfburgen an. Seit 2007 gibt es das Lufti in Liebenau. Susanne Seibt ist seit 2010 Besitzerin und hat aktuell um die 40 Mitarbeiter im Team. Die Idee kam damals, weil man Kindern außer Kino oder Hallenbad noch mehr Bewegung bieten wollte, vermutet Seibt.

Obwohl alle Spielgeräte und Attraktionen in der Halle sind, sei die Nachfrage im Lufti stark wetterabhängig, so die Besitzerin. Bei schlechtem Wetter und Regen sei alles voll und im Sommer sei beispielsweise im Vergleich viel weniger los. Viele würden dort ihren Kindergeburtstag feiern. Die Spielewelt hat ganzjährig geöffnet. Besonders beliebt sei ebenfalls der Wackelberg.

Alle Unternehmer haben betont, dass Hüpfburgen allgemein eine beschränkte Lebensdauer haben und es deshalb wichtig sei, diese regelmäßig zu erneuern, um Schäden vorzubeugen.