„Wie kam die Argen an den See“?

Die Heimattage Argental sind der Rahmen gewesen, in dem der Förderkreis-Heimatkunde-Tettnang einen gut besuchten Vortrag mit Professor Andreas Schwab im Gemeindehaus in Laimnau organisiert hat.

Andreas Schwab, der an der Pädagogischen Hochschule in Weingarten Geologie lehrt, nahm die Anwesenden mit in eine ferne Zeit, in der durch Erderwärmung mehrere hundert Meter dicke Gletscher schmolzen. Klima, Eis und Wasser formten die Landmassen rund herum. Mit eindrücklichen Charts und Fotos bekamen die Zuhörer ein Basiswissen vermittelt. Auf diesen Grundlagen machte Schwab für den Heimatbereich die Folgen der Erosion durch schmelzendes Eis und Ablagerungen durch die Argen in der Landschaft deutlich.

Vor rund 20 000 Jahren erstreckte sich der Rheingletscher nach Norden noch bis zum heutigen Leutkirch. Die Eisschicht war mehrere 100 Meter stark. Das Schmelzwasser der Argen-(Gletscher)Zunge floss zusammen mit dem Wasser ihres Quellgebiet westlich an Leutkirch vorbei in Richtung Norden zur Donau, wie Schwab erläuterte.

Erst vor rund 15 000 Jahren, als sich der Gletscher weiter bis etwa einer Linie Karsee und Bodnegg zurückzog, hat sich am Gletscherrand ein starker Fluss gebildet. Das Schmelzwasser bahnte sich nun einen neuen Weg – jetzt nach Westen, fürte der Professor weiter aus. Vorbei an Weingarten zum Schussen-Eisstausee und dann durch die sogenannte Urnauer Rinne. Das bedeutete, die ursprünglich nach Norden zur Donau fließende Argen änderte mit dem sich zurückziehenden Gletscher die Fließrichtung nach Westen. Der Wasserweg nach Westen, zum Rhein hin, war nun geöffnet. Möglich wurde das, weil die Abflussrinne am Gletscherrand sich durch schnellfließendes Schmelzwasser stark vertieft hatte.

Der Rheingletscher räumte erst vor 14 000 Jahren den Bodensee aus. Mit fortschreitender Erwärmung zogen sich die Gletscher in die Alpentäler zurück. Das Alpenvorland wurde nun eisfrei. Die Argen folgte mit dem Rückzug des Rheingletschers dem neuen Gefälle. Die Richtung der Argen änderte sich nun wieder. Sie strömte jetzt gen Süden, dem sich bildenden großen See zu der bis nach Chur reichte. Mit dem abfließenden Wasser des großen Sees, dem späteren Bodensee, konnte sich die Argen, etwa ab der Gießenbrücke, zu einem bequemen Delta ausbreiten. Sie machte die Gegend „steinreich“. Die vielen Kiesgruben zeugen davon.

Erosionsspuren des ehemaligen Rheingletschers und der Argen sind auch heute noch in der Landschaft gut zu erkennen. Ein abwechslungsreicher Teil der Erdgeschichte spielte sich und spielt sich noch direkt vor der Haustür ab, berichtete Schwab.

Viele der 72 Teilnehmer sprachen nach dem Vortrag davon, dass sie die Landschaft, die durch Eis und Wasser geformt wurde, jetzt dank der Ausführungen Andreas Schwabs ganz anders, aufmerksamer, sehen würden.