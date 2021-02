Wie Frauen in politische Ämter kommen

1919 wurde das Frauenwahlrecht in Deutschland eingeführt. Frauen sind in den politischen Gremien jedoch nicht entsprechend ihrer Anzahl an der Bevölkerung vertreten. Im baden-württembergischen Landtag liegt der Anteil zurzeit bei knapp 25 Prozent. In der nun von der Tettnanger Stadtbücherei herausgegebenen Broschüre „Mutig, engagiert, weiblich“ wird aufgezeigt, wie Frauen ihren Weg in die Politik finden. Sie enthält etwa Berichte von Frauen verschiedener Parteien, die sich im Tettnanger Rat ihren Platz erkämpft haben. Diese Beispiele belegen immer wieder: Der Weg in die politischen Ämter führt über Interessen, Neugierde und Hartnäckigkeit. Das 38-seitige Heft gibt es kostenlos in der Stadtbücherei oder als PDF-Datei lesbar unter: https://bit.ly/3rVhDm6.