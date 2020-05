Wie es um die Kita-Wiedereröffnungen in Tettnang steht

Nach den Schließungen aufgrund der Corona-Pandemie können Kindertageseinrichtungen und Kindertagespflege in Baden-Württemberg ab Montag, 18. Mai, wieder schrittweise mit dem Regelbetrieb starten.

Für die Umsetzung vor Ort sind die Kommunen, Träger und Einrichtungen selbst verantwortlich. Diese müssen Konzepte entwickeln, die sich nach den jeweiligen räumlichen und personellen Kapazitäten richten. Dafür brauche es jedoch einen gewissen Vorlauf, wie Judith Maier, Sprecherin der Stadt Tettnang, mitteilt.

Wir bitten daher alle Eltern noch um etwas Geduld. Stadt-Sprecherin Judith Maier

Denn die genaue Verordnung mit den Rahmenbedingungen für die schrittweise Öffnung wird erst am Samstag erwartet. Erst ab Montag könnten die Verantwortlichen der Stadt dann gemeinsam mit den Kindergartenleitungen Konzepte entwickeln. Das sei „hochkomplex“, erklärt Maier und fügt an: „Wir bitten daher alle Eltern noch um etwas Geduld.“

Wann die Kitas frühestens wieder öffnen

Die Eltern würden umgehend von den Kindergartenleitungen informiert, sobald das Konzept steht. Aufgrund des Feiertages kommende Woche werde ein Start in die schrittweise Öffnung voraussichtlich frühestens in der darauffolgenden Woche umsetzbar sein, lässt Maier wissen.

Generell sieht die Verordnung für den Wiedereinstieg vor, dass nur maximal die Hälfte der Kinder der jeweiligen Gruppen gleichzeitig vor Ort betreut werden darf. Die Notbetreuung wird dabei weiterhin aufrechterhalten. Die Konzepte könnten beispielsweise beinhalten, dass Kinder in festen Gruppen abwechselnd an einzelnen Wochentagen in die Kita kommen können.

In Kindertagespflegestellen muss die Betreuung in konstant zusammengesetzten Gruppen erfolgen. Zudem gelten in allen Einrichtungen weiterhin strenge Hygienestandards.