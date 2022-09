Kleinkind stürzt vier Meter tief: War es ein Unfall?

Die Gemeinschaftsunterkunft des Landkreises in der Narzissenstraße im Oberhof ist seit Januar 2018 bewohnt. Verzögert hatte sich der Bezug, nachdem es zuvor im September und Oktober 2017 drei Brandanschläge auf die unbewohnte Unterkunft gegeben hatte.

Glücklicherweise glimpflich ausgegangen – das ist der Sturz eines drei Jahre alten Kindes aus dem ersten Stock einer Asylbewerberunterkunft. Zugetragen hat er sich am Dienstagabend in der Gemeinschaftsunterkunft in der Narzissenstraße im Oberhof.

Zeugen haben ausgesagt, dass ein deutlich alkoholisierter 37-jähriger Mann das Kind einer Besucherin zunächst aus dem Küchenfenster und später über die Brüstung des offenen Treppenhauses gehalten habe. Weiter heißt es im Pressetext: „Aus bislang nicht abschließend geklärter Ursache stürzte das Kind aus den Armen des Tatverdächtigen rund vier Meter hinab auf den Boden.“ Genauere Umstände hierzu seien „Gegenstand der Ermittlungen“, sagt Oberstaatsanwältin Christine Weiss auf Nachfrage der SZ.

Wie ein Wunder: Kind hat nur leichte Blessuren

Der umgehend von den Zeugen hinzugerufene Rettungsdienst diagnostizierte nur leichte Blessuren bei dem Dreijährigen – „Prellungen und Schürfungen“ nennt Weiss auf Anfrage.

Offenbar nicht zugegen war die Mutter währenddessen. Die Beobachtungen stammen von Zeugen, die sich außerhalb des Gebäudes befanden. Der Sturz erfolgte Christine Weiss zufolge von einer Außentreppe aus.

Untersuchungshaft in Justizvollzugsanstalt

Die Polizeibeamten nahmen den 37 Jahre alten Nigerianer vorläufig fest. Gegen ihn werde wegen des Verdachts eines versuchten Tötungsdelikts ermittelt. Der Mann wurde auf Antrag der Staatsanwaltschaft Ravensburg am Folgetag dem zuständigen Haftrichter vorgeführt, der die Untersuchungshaft anordnete. Seither sitzt der 37-Jährige in einer Justizvollzugsanstalt.

Zwischen ihm und dem Kind gebe es ebensowenig verwandtschaftliche Beziehungen wie zwischen ihm und der Mutter, erklärt die Oberstaatsanwältin auf SZ-Anfrage.

Zeugen werden befragt

Die Ermittlungen zum genauen Geschehensablauf werden durch die Kriminalpolizei Friedrichshafen geführt – und dauern noch an, wie Staatsanwaltschaft Ravensburg und Polizeipräsidium Ravensburg am Freitagnachmittag in einem gemeinsamen Pressetext mitteilen. Gemeint dürfte damit die Befragung von Zeugen sein.