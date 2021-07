Wie die Olympioniken gekämpft, um es bis zur Siegerehrung zu schaffen

Bereits zum zweiten Mal fanden die Abschlussfeiern der Realschule Tettnang nicht in der Festhalle in Obereisenbach, sondern nach Klassen gestaffelt im Großraum der Realschule statt, wie es in einer Pressemeldung heißt.

Gestaltet wurde die je einstündige Feier von Reden des Schulleiters Jürgen Stohr, den Elternvertretern, der Schüler und den Klassenlehrern. Schulleiter Jürgen Stohr verglich die Realschulzeit der Schüler/innen mit den Olympischen Spielen. „Das Wichtige an den Olympischen Spielen ist nicht zu siegen, sondern daran teilzunehmen; ebenso wie es im Leben unerlässlich ist nicht zu besiegen, sondern sein Bestes zu geben.“

Nach den Eröffnungsreden erhielten die Schüler sichtlich stolz ihre Abschlusszeugnisse. „Ihr nehmt nun hier und heute sozusagen die Medaillen auf dem Siegerpodest eurer sechsjährigen Realschullaufbahn entgegen,“ so Stohr. Er beglückwünschte alle Schüler/innen zu ihrer bestandenen Abschlussprüfung, die in diesem Jahr besonderen Einsatz vom gesamten Team um die „Sportler“ forderte. Vor allem aber von den Jugendlichen und ihren Eltern. „Das olympische Komitee alias Kultusministerium hat sich in diesem Schuljahr dazu entschieden weitere Sportarten in die Wettkämpfe mit aufzunehmen,“ was zu Besonderheiten des diesjährigen Abschlussjahrganges führte. Zum ersten Mal wurde auch das Wahlpflichtfach schriftlich geprüft.

Insgesamt erzielten die Schüler einen Notendurchschnitt von 2,4, mit welchem sich die Mehrheit auf einer weiterführenden Schule bewirbt. 21 Schüler starten im September mit einer Ausbildung.