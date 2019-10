Wie die Nibelungensage in ein 45-minütiges Ein-Mann-Stück passt

Die Nibelungensage in nur 45 Minuten – mit seinem Ein-Mann-Stück „Ich bin nicht Siegfried“ hat Tino Leo kürzlich die Sechstklässler des Montfort-Gymnasiums in der Stadtbibliothek begeistert.

„Das Leben als Held und warum es meistens tragisch endet“, waren die ersten Worte, mit denen Tino Leo die Bühne betrat. Ort der Aufführung war die Bücherei, wobei die Schüler in einem Halbkreis direkt auf dem Boden vor ihm saßen. Von Beginn an hingen sie an seinen Lippen. Er nahm sie mit auf eine abenteuerliche Reise durch das Nibelungenland. Obwohl es sich um „uralten Sagenstoff“ handelt, konnte er „das Interesse halten, indem er die Geschichte und Sprache an die heutige Zeit angepasst hat“, sagte Bibliotheksleiterin Cosima Kehle in ihrer Einführung.

Schauspiel ohne Requisiten

Während seines gesamten Stücks brauchte der Schauspieler fast keine Requisiten. Durch kleine Skizzen der handelnden Personen sowie viel Arbeit mit Mimik und Gestik gelang es ihm auch ohne Requisiten mühelos, in 13 verschiedene Rollen zu schlüpfen, ohne dass das Publikum dabei durcheinander kam.

Er bezog die Kinder aktiv mit ein, nutzte Räume zwischen dem Sitzkreis und hielt somit deren Aufmerksamkeit. Sie drehten die Köpfe, wenn er auf etwas zeigte. Sie zuckten vor Schreck zusammen, wenn er unerwartet losschrie oder lachten, wenn Tino Leo einen Witz machte.

„Siegfried liegt in seinem eigenen Blut und ist tot“, waren die letzten Worte des Stücks. Erstaunen machte sich in den Gesichtern der Schüler breit. „Wo können wir erfahren, wie es weitergeht?“, „Was wird jetzt passieren?“. Diese Fragen bleiben den Sechstklässlern unbeantwortet. „Das würde die Aufführung sprengen“, meinte Tino Leo. Allein der erste Teil bestünde im Original aus 13 000 Versen, die er in 45 Minuten zusammengefasst hat.

Tino Leo ist seit 2011 mit dem Ein-Mann-Stück im ganzen deutschsprachigen Raum unterwegs. Das Stück „verbreitete sich wie ein Lauffeuer“, inzwischen habe er sogar vier weitere Leute, die die Nibelungensage ebenfalls für ihn spielen. Der 37-jährige ist Schauspieler, Sprecher, Coach und Autor und dadurch „breit aufgestellt“, wie er sagt.