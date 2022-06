Wie die CDU im Argental eine Mauer gestrichen hat

Wer gerne einen finanziellen Beitrag zu den Sanierungskosten beisteuern will, so die CDU, könne dies mit einer Spende an den CDU-Ortsverband unter IBAN: DE 3365 1915 0000 6011 7001 tun.

Der CDU-Ortsverband Langnau /Laimnau hat den Bürgern von Hiltensweiler zum Jubiläumsjahr ein außergewöhnliches Geschenk gemacht, wie er in einem Pressetext mitteilt. Mit viel Aufwand und ehrenamtlichem Einsatz haben die Christdemokraten demnach die Stützmauer und den Kirchenaufgang entlang der Dorfstraße komplett saniert und neu gestrichen.

Nachdem in den letzten Jahren an der Wand nichts mehr gemacht wurde, war diese völlig verdreckt und mit grün-schwarzen Algenflecken übersät. „Es war ein Schandfleck für unser Dorf, der zum Jubiläumsjahr so nicht bleiben konnte“, sagte CDU-Vorstandsmitglied und stellvertretender Ortsvorsteher Alexander Lanz.

Hochdruckgeräte im Einsatz

Über das Festkomitee und den Ortschaftsrat habe man dann den Antrag gestellt, dass sich die Stadt an den Sanierungsarbeiten beteiligt. Sehr enttäuscht seien die CDU-Mitglieder von der Absage durch Ortsvorsteher Peter Bentele. „Man sei dafür nicht zuständig“, wird dieser in der Mitteilung zitiert. Auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ äußert Bentele, dass die Mauer eben nicht in städtischem Besitz sei.

Mit vereinten Kräften machten sich dann die Langnauer CDU-ler ans Werk und nahmen die Sache selbst in die Hand, heißt es weiter in der Mitteilung. Schadhafte Putzstellen und die durch den viel zu engen Kurvenbereich von Sattelschleppern beschädigte Abdeckung wurde mit schwerem Gerät wieder zu Recht gerückt. Einen ganzen Samstag lang haben die Helfer den Schmutz entfernt und die Mauer mit mehreren Hochdruckgeräten gesäubert.

Kirchengemeinde sponsert Anteil an Farbe

Nach einer mehrtägigen Trocknungsphase erfolgte dann die Farbaufbringung in strahlendem Weiß auf einer Fläche von knapp zweihundert Quadratmeter. „Es war mir eine Herzensangelegenheit, dass dieser Ortsmittelpunkt hergerichtet wird. Dass dies in einem Gemeinschaftsprojekt gelungen ist, erfüllt mich mit Freude“, wird der Vorsitzende Manfred Ehrle zitiert.

Die Kosten für die Maßnahme bleiben zwar größtenteils am CDU-Verband hängen, jedoch hat sich die Kirchengemeinde bereit erklärt, zumindest für den in ihrem Eigentum befindlichen Anteil die Fassadenfarbe zu sponsern.

CDU wirft Stadt Untätigkeit vor – Stadt: „Nicht unsere Mauer“

Frustriert waren die Helfer von der Tatsache, dass die Mauer seit der Herstellung innerhalb der letzten Wochen wieder zweimal von streifenden LKW-Fahrern massiv beschädigt wurde ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern.

„Diesen Schaden wird die CDU selbstverständlich nochmal ausbessern, aber beim nächsten Mal wollen wir Anzeige erstatten. Auch an dieser Problemstelle sind der Ortsvorsteher und die Stadt seit Jahren untätig“, sagt CDU-Schatzmeister Helmut Schmid. Auch hier gibt es auf Nachfrage der „Schwäbischen Zeitung“ die Antwort der Stadt, dass die Mauer eben nicht in städtischem Besitz sei.