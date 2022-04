Wie die Band Post Pacific im Tettnanger Jugendhaus groß wird

Seit März auf allen gängigen Streamingplattformen verfügbar ist „Dear Best Friend“: So heißt der neue Song der Pop-Punk Band Post Pacific aus Tettnang. Für die Musiker der Gruppe, zu denen neben der Sängerin Laura Reihs die Gitarristen Patrick Petraschewsky und Marcel Gross, der Bassist Manuel Schweikl und der Schlagzeuger Jan Oßmann gehören, ist es bereits die achte Veröffentlichung.

Was alle Songs eint, sind sowohl der moderne Sound und die bedeutungsschweren Texte als auch die Tatsache, dass sie alle im Tonstudio des Jugendhauses in Tettnang produziert worden sind. Im Namen von Thomas Psenner, dem Leiter der Einrichtung, wurde in den vergangenen Jahren in technische Ausstattung investiert. Dieses Equipment ermöglicht es nun Bands wie Post Pacific, vor Ort zu proben und professionell Musik zu produzieren. Bei letzterem hilft Psenner, der sich aktuell zum Tontechniker weiterbilden lässt, mit seiner Expertise selbst mit.

Songs entstehen in Teamarbeit

„Wenn wir Ideen für einen neuen Song haben, versuchen wir unsere Ansätze zunächst mit der Rhythmusgitarre und unserer Sängerin Laura umzusetzen“, erzählt Gitarrist Patrick. „Insofern uns der Song gefällt, arbeiten wir ihn mit dem Schlagzeug, dem Bass und der Leadgitarre weiter aus.“ Dies alles, so erzählt die Band, geschieht in Teamarbeit. Das Gitarrenriff zum Lied „Dear Best Friend“ stammt etwa von Gitarrist Marcel, der Text hingegen von Sängerin Laura.

Sind die Grundideen erst einmal entworfen, gilt es als nächstes, den Song im Tonstudio einzuspielen. Dafür treffen sich die Musiker einzeln mit Thomas Psenner, der die verschiedenen Instrumente aufnimmt und zusammen mixt. „Thomas ist für uns eine große Bereicherung“, sagt Patrick. „Beim Aufnehmen unserer Tonspuren ist er sehr perfektionistisch und lässt uns so lange spielen, bis der Sound perfekt ist – das kann zwar anstrengend sein, hilft uns als Band aber enorm.“

Wiedererkennungswert ist wichtig

Drei Tage langen haben die Musiker gemeinsam mit ihrem Toningenieur im Studio gestanden, ehe die finale Version von „Dear Best Friend“ aufgenommen war. Die akribische Arbeit hat sich gelohnt: Der Song, der von der Bedeutung wahrer Freundschaft handelt, besticht durch eingängige Gitarrenriffs und die markante Stimme von Sängerin Laura. Der Sound ist professionell und vor allem individuell.

Den Musikern von Post Pacific ist es wichtig, ihrer Musik einen Wiedererkennungswert zu geben. Sie wollen wegkommen vom Image der bloßen Coverband. Mit ihrer neuesten Veröffentlichung ist dies wieder ein Stück weit gelungen. Das nächste Ziel der Gruppe ist es nun, ihre Auftritte ausschließlich mit eigenen Songs zu bespielen. Angesichts ihrer acht Veröffentlichungen und insgesamt rund einem Dutzend fertiger Lieder dürfte dies durchaus möglich sein.

Miteinander hilft den Bands im Jugendhaus

Neben Post Pacific proben im Jugendhaus die Bands Crop Failure, The Puke Brothers und The Lorbank Collective – ein bunter Mix aus Hardcore, Punkrock und Folklore. Sie alle profitieren von der modernen Ausstattung im Haus, aber auch vom Austausch untereinander. Bei regelmäßigen Treffen sprechen die Musiker über ihr Schaffen und holen sich dadurch Anregungen. Nebenbei organisieren und veranstalten sie Konzerte im Jugendhaus, die sie mit ihrer Musik bespielen oder nehmen gemeinsam Songs auf. Wie im vergangenen Jahr, als die Musiker der verschiedenen Bands ein Lied im Rahmen eines Demokratieprojekts produzierten.

Beliebtheit ist auch Verdienst von Thomas Psenner

Hinter all dem steckt nicht zuletzt Thomas Psenner, der es geschafft hat, aus dem Tettnanger Jugendhaus eine angesagte Adresse für junge Musiker aus der Region zu machen. Sei es nun beim Proben in den Räumlichkeiten des Hauses oder beim professionellen Produzieren der eigenen Musik im Tonstudio – die Bands wissen zu schätzen, was ihnen das Jugendhaus bietet.

Die Musiker von Post Pacific unterstreichen das. Sie sind froh darüber, ihrer Leidenschaft in einem solch kreativen Umfeld nachgehen zu dürfen. Und in nicht allzu langer Zeit sind sie wieder bei Thomas Psenner: Dann möchten sie nämlich neue Songs aufnehmen, um ihren ganz individuellen Musikstil weiterzuentwickeln.