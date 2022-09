Wie der Klimawandel auch den Fairen Handel bedroht

Wie hängen fairer Handel und Klimaschutz zusammen und welche Handlungsspielräume haben wir als Konsumenten? Dieser Frage ging Martin Lang, Fairhandelsberater des DEAB (Dachverband Entwicklungspolitik Baden-Württemberg) bei einem Vortrag am Mittwoch in Tettnang nach. Im Gemeindezentrum St. Gallus lauschten rund 35 interessierte Zuhörerinnen und Zuhörer den Ausführungen des Fairtrade-Experten, der auf Einladung des Eine-Welt-Vereins zu Gast war.

Die Veranstaltung fand im Zuge der Fairen Woche statt, einer Kooperationsaktion der Eine-Welt-Vereine Tettnang, Friedrichshafen und Kressbronn sowie des Arbeitskreises fair®ional Meckenbeuren. Wie die Auswirkungen des Klimawandels für die Produzenten von fair gehandelten Waren im globalen Süden aussehen können, machte Martin Lang an einigen Beispielen deutlich: So bringen die Veränderungen des Klimas beispielsweise auch Dürre oder Hagel zur falschen Zeit mit sich. Mangobäume blühen in der Regel nur jedes zweite Jahr – doch auf den Philippinen im tropischen Tieflandregenwald gibt aufgrund des Klimawandels inzwischen auch Hagel, der Mangoblüten und damit die Ernte für zwei Jahre vernichten kann.

Büsche und Gräser gegen Erosion pflanzen

Weltweit gesehen sei es eine kleine Minderheit, die den Klimawandel mit allen Folgen zu verantworten habe, so der Experte. Die Produzenten des Fairen Handels und die Menschen des globalen Südens seien daran nicht nennenswert beteiligt. Doch spürbare Folgen für die Bauern in Südafrika, für die Betriebe in Ägypten oder in Indien seien alle Arten von Extremwetter-Ereignissen. Stürme, Trockenheit oder Überschwemmungen könnten ihre Böden, Pflanzen und Ernten bedrohen und vernichten. Dazu komme der Verlust von Artenvielfalt sowie die Zunahme von Schädlingen.

Mit welchen Lösungen oder Vorsorge reagieren also die Betroffenen, um sich an die veränderten Verhältnisse anzupassen? „Sie ergreifen Schutzmaßnahmen gegen Erosion – Büsche und Gräser wirken als Wind-Bremse”, erklärte Martin Lang. Ein Beispiel für Bodenverbesserung in Ägypten zeigte, dass der Kleinbauer, statt Chemie einzusetzen, das Unkraut manuell entfernte. Auch angepasste Aussaatkalender, resiliente Mischkulturen und ein sparsamer Umgang mit dem knapper werdenden Wasser, das könne zum Beispiel die sogennante Tröpfchenbewässerung sein, helfen den produzierenden Familien, sich gegen Ernteausfälle zu stemmen.

Fairer Handel in Deutschland ist aktiv

Fairhandelsimporteure und Weltläden in Deutschland unternehmen ebenso große Anstrengungen für den Klimaschutz. So ist die GEPA als größter Importeur bereits „vom Hafen bis ins Regal zertifiziert klimaneutral“, wie Martin Lang erklärte. Und El Puente am Standort Nordstemmen sei als „klimaneutrales Unternehmen“ zertifiziert. „Auch Weltpartner in Ravensburg und die kleineren Importeure verbessern ihren ökologischen Fußabdruck, indem sie bei Produktentwicklung, Verarbeitung, Verpackung und Transport auf nachhaltigere Alternativen umsteigen“, so der Referent.