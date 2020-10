Wie Demenz den Alltag beeinflusst – Expertin gibt Tipps

Von Schwäbische Zeitung

Die Polizei hat sich am Donnerstagabend eine wilde Verfolgungsjagd mit einer Autofahrerin geliefert. Die 34-jährige Frau sollte in Fulgenstadt kontrolliert werden, weil sie mit ihrem Jeep ohne Licht unterwegs war. Nach einem Unfall flüchtete sie später zu Fuß.

Bei Erkennen der Polizeistreife gab sie Vollgas und habe in der Folge jegliche Aufforderungen zum Anhalten missachtet, schreibt die Polizei in ihrem Pressebericht. Sie flüchtete mit ihrem Fahrzeug von Fulgenstadt in Richtung Bad Saulgau und weiter in Richtung Ostrach.