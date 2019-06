Wie das Regionalwerk den Umstieg von Mais auf Wildblumen fördern will

Mehr Informationen zum Thema Wildpflanzen-Biogas gibt es unter dem Menüpunkt „Projekte“ unter www.elobau-stiftung.org – dort kann man sich auch für das Wildblütenfest am 27. Juli in Kißlegg anmelden.

Stiftungszwecke der Elobau-Stiftung sind die Bereiche Bildung, Umweltschutz und Integration geflüchteter Menschen. Sie wurde im September 2016 errichtet. 99 Prozent der Gesellschaftsanteile hält die Elobau-Gruppe. Im Umweltsektor fördert und untersucht die Stiftung Blühflächen für Bienen in Privatgärten (etwa über die Aktion „Blühender Landkreis Ravensburg“ in Kooperation mit dem Bau- und Umweltamt in Ravensburg), die Wiederherstellung von Grünland in traditionelle Heuwiesen und auch die Anlage von speziellen Blühwiesen für die Biogasgewinnung. (sz)