Wie Bierfreunde zum virtuellen Hopfenwandertag aufbrechen können

Eigentlich wären am 2. August wieder rund 10 000 Besucher auf dem idyllischen, rund vier Kilometer langen Pfad zwischen dem Hopfengut in Siggenweiler und der Tettnanger Innenstadt erwartet worden. Doch aufgrund der Corona-Pandemie musste der Hopfenwandertag in diesem Jahr abgesagt werden.

Termin für 2022 steht schon fest

Das Bierfestival soll auch nicht im kommenden Jahr nachgeholt werden, sondern erst wieder 2022 stattfinden, um den zweijährigen Rhythmus beizubehalten. Als Termin steht bereits der 7. August 2022 fest. Die ersten Planungen sollen im Herbst beginnen.

Weil die Veranstaltung in diesem Jahr abgesagt werden musste, gibt es nun einen virtuellen Hopfenwandertag.

Erst im vergangenen Herbst ist die neue Hopfenkönigin Anja Müller mit den Hopfenprinzessinnen Carolin Steuer und Hannah Wagner gewählt worden. Gleich im Frühjahr wurden sämtliche Auftritte abgesagt. Also haben sich die Hoheiten Gedanken gemacht, ob es nicht andere Möglichkeiten gibt, um zumindest nicht ganz auf das Highlight des Hopfenwandertags verzichten zu müssen. Um die Wartezeit bis zum August 2022 zumindest ein wenig verkürzen, ist so der virtuelle Hopfenwandertag entstanden.

Mit einem professionellen Filmteam drehten die drei mehrere Videosequenzen auf dem Hopfenpfad, mit Stationen an den Standorten der fünf Bierdörfer.