Wie aus Badenern und Schwaben am Ende Baden-Württemberger wurden

Die Geschichte des Südwestens ist abwechslungsreich und spannend, manchmal auch etwas verwirrend. Der Förderkreis Heimatkunde lädt jetzt Mitglieder und Gäste am Montag, 24. Oktober, um 18.30 Uhr in die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang in der Lindauer Straße 6 ein. Der Historiker und Philosoph Ulrich Büttner erzählt dort von der Geschichte des deutschen Südwestens.

Er beschreibt, wie das Land Baden-Württemberg in den 70 Jahren seines Bestehens zu dem wurde, was es heute ist. Besucher tauchen in die Geschichte unseres Landes ein und erfahren mehr über Baden und Schwaben, über Vorurteile und Gemeinsamkeiten und darüber, was alle miteinander verbindet.

Der Eintritt ist frei. Anmeldung wird wegen des begrenzten Platzangebots bis Mittwoch, 19. Oktober erbeten. Und zwar entweder unter der Telefonnumer 07542 / 98 95 00 (Volksbank) oder per E-Mail an info@foerderkreis-heimatkunde.de.