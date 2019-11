Wie Aufsteiger Tannau die Hinrunde der Kreisliga A erlebte

Die Fußballer des SV Tannau müssen wandlungsfähig sein. Schließlich haben sie nach der Freude über den Aufstieg aus der Kreisliga B schnell lernen müssen, dass es in der höheren Spielklasse nicht weitergeht wie bisher. Während sie in der Meistersaison im Fußballunterhaus vom dritten Spieltag an auf dem ersten Tabellenplatz gestanden hatten, fanden sie sich in der Kreisliga A schnell im Tabellenkeller wieder. Nach einem 0:0 zum Auftakt gegen den SV Oberteuringen gab es erst mal drei Niederlagen in Folge und den Fall auf den vorletzten Tabellenplatz. „Wir mussten in den ersten Spielen Lehrgeld bezahlen“, sagt Thomas Haag, für den der schlechte Start aber nicht ganz überraschend kam. „Lindau, Tettnang oder auch Schlachters haben Spieler in der Mannschaft, die auch höher als Kreisliga A spielen könnten. Da war der Sprung für uns als klassischen B-Ligisten natürlich extrem groß.“

Dennoch hat sich der SV Tannau mittlerweile ganz gut in der höheren Klasse zurechtgefunden. Nachdem Trainer Haag die taktische Ausrichtung umgestellt und sich die Spieler auf das bessere Niveau eingestellt hatten, gelangen dem Aufsteiger in der Mitte der Vorrunde drei Siege innerhalb von vier Spielen. Dass nach diesem kurzen Höhenflug wieder fünf Spiele ohne Erfolg und nur zwei Punkte folgten, ist für Haag kein Beinbruch: „Wir kennen die Gründe dafür und können gut damit umgehen.“

Haag macht vor allem Personalsorgen für die schwankenden Leistungen verantwortlich. Der sowieso recht kleine Kader wurde durch mehrere krankheitsbedingte Ausfälle weiter geschwächt. Unter anderem hat Torjäger und Kapitän Matthias Gutensohn, der in der vergangenen Saison mit 39 Toren wesentlich zum Aufstieg beigetragen hatte, nur sieben Spiele bestreiten können. Trotzdem wird sich der SV Tannau aller Voraussicht nach in der Winterpause nicht verstärken. „Die Überlegungen gibt es schon, aber im Winter bekommt man keine Spieler nach Tannau“, gibt sich Haag realistisch. Fast alle Mannschaften in der Region, von denen man Spieler abwerben könnte, spielten ebenfalls Kreisliga A oder höher und der SV Tannau biete nicht die besten Erfolgsaussichten. Hier geht es nur um den Klassenerhalt, wie Haag betont. „Und da sind wir im Soll.“

Platz zwölf und damit ein Abstiegsrang steht derzeit zu Buche. Der Abstand nach oben ist allerdings noch nicht allzu groß. Und diesen möchte Haag unbedingt noch wettmachen, um die Klasse zu halten. Schließlich gefällt es dem SVT-Trainer ganz gut in der Kreisliga A. Seinen persönlichen Höhepunkt erlebte er gleich am zweiten Spieltag der Saison, beim Derby gegen den TSV Tettnang.. „Ich komme nicht aus Tannau. Für die Leute hier ist das Derby mit Neukirch noch wichtiger. Aber ich liebe es gegen größere Mannschaften anzutreten.“ Und das durfte Tannau in Tettnang gleich vor mehr als 200 Zuschauern, schließlich war der SVT Gast bei der 100-Jahr-Feier des großen Nachbarn. Dass es für seine Mannschaft beim 0:4 nichts zu holen gab, konnte Haag gut verkraften. „Wir waren einfach stolz, dass wir dieses Spiel spielen durften.“