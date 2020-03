Wichtige Schritte zum Wald der Zukunft

Im Rahmen des „Internationalen Tag der Wälder“ am 21. März haben die Forstwirte des Forstbezirks Altdorfer Wald im Tettnanger Wald mehrere Hundert junge Stieleichen, Bergahorne und Douglasien gepflanzt, um damit den Aufbau klimastabiler Wälder zu fördern.

Rund 70 000 junge Pflänzchen wurden für die zehn Forstreviere angeliefert und teilweise schon gepflanzt. In einer Pressemitteilung erklärt die Forst Baden-Württemberg (Forst BW), verantwortlich für die Bewirtschaftung von über 320 000 Hektar Staatswald, dass Wälder nicht weglaufen können und sie in Stress geraten, wenn es heißer und trockener wird. Sie verlieren an Vitalität und Widerstandskraft. Die Hitzerekordjahre 2018 und 2019 haben demnach auch im Staatswald von ForstBW Spuren hinterlassen. Der Borkenkäfer brachte mancherorts Waldbereiche in Nadelwäldern mit Fichten oder auch Tannen zum Absterben. Im Rheintal mussten große Waldteile mit toten Kiefern gefällt werden. Wassermangel und ein schädlicher Pilz hatten sie zu stark geschwächt. Auch Laubwälder litten ungewohnt stark unter der Hitze und der Trockenheit, sodass viele Laubbäume, teils auch widerstandsfähige Buchen, vertrockneten. Weiter heißt es in dem Schreiben, dass die seit Jahren schleichende Klimaentwicklung langfristig eine große Gefahr für das gesamte Ökosystem Wald, die Biodiversität, für alle Pflanzen und Tiere, die darin leben, darstellt. Auch Funktionen des Waldes und der Waldwirtschaft, wie Holzerzeugung, Wasserschutz, Bodenschutz oder Lärmschutz, sind demnach gefährdet. Der Wald hilft die Luft zu säubern und erzeugt Sauerstoff. Bis zu 2 Millionen Menschen nutzen den Wald täglich in Baden-Württemberg für Erholung und Sport. Den Wald zu erhalten und gleichzeitig fit für die Zukunft zu machen: das ist ein Zukunftsthema, das alle angeht.

Für den Förster ist der Waldumbau nichts Neues: „Seit über 30 Jahren arbeiten wir im Staatswald am Waldumbau hin zu stabilen Mischwäldern im Rahmen der naturnahen Waldwirtschaft“, so Max Reger, kommissarischer Vorstandsvorsitzender der ForstBW, „bei einem langlebigen Ökosystem wie dem Wald dauert das Generationen. Der Klimawandel hat die Situation allerdings noch gravierend verschärft, sein Tempo stellt uns vor eine deutliche Herausforderung.“ Was heißt überhaupt „klimastabiler Wald“? Angestrebt wird ein Wald, in dem auch in Zukunft noch Bäume wachsen, die mit dem künftigen Klima klarkommen. Baumarten also, die mehr Trockenheit ertragen und weniger anfällig sind für Borkenkäfer oder schädliche Pilze. „Vielfalt streut das Risiko“, ist eine der Maßgaben. Wenn verschiedene Baumarten in einem Wald wachsen, dann steigt die Chance, dass Arten dabei sind, die auch in einer unsicheren Klimazukunft bestehen.

„Welche Baumarten bei uns ausgewählt werden, prüfen wir sorgfältig“ so Klaus Veit, Revierleiter Tettnanger Wald „je nach Boden und Lage des Waldgebietes passen andere Baumarten. Das Augenmerk legen wir auf heimische Bäume oder Baumarten, die sich bei uns schon lange bewährt haben. Dabei helfen die wissenschaftlichen Grundlagen der Forstlichen Versuchs- und Forschungsanstalt in Freiburg. Die Klimaexperten und Forstwissenschaftler haben dort online aufrufbare Klimaprognosekarten für Wälder in ganz Baden-Württemberg entwickelt. So können Forstleute sich bei der Wahl der Baumart mit einem Klick an einem Zukunftsszenario orientieren. „Hier im Tettnanger Wald haben wir gute Böden und ausreichend Niederschlag. Auf Flächen, wo keine Naturverjüngung kommt, bringen wir noch Baumarten wie die Eichen, Douglasien und den Bergahorn ein, die auch in dem Klima in 80 bis 150 Jahren gut wachsen“ resümiert Förster Veit. Wichtig dabei ist, dass die Pflänzchen sorgfältig behandelt und eingepflanzt werden. Denn nur ein gesundes Wurzelwerk kann auf Jahrzehnte gedeihen und in schwierigem Klima überleben. Sie sollen auf lange Jahre „Gut verwurzelt – in Baden-Württemberg“ wachsen.

Wälder sind aber gleichzeitig Leidtragende und Helfer in der Klimakrise: Durch das Holzwachstum können Bäume Kohlenstoff speichern und der Luft CO entziehen, außerdem schützen Wälder den Boden vor Erosion durch Wasser und Wind. Wenn Holz in Produkten, wie zum Beispiel einem Balken aus Fichtenholz für den Hausbau eingesetzt wird, bleibt in diesem Balken das klimaschädliche CO gespeichert. Während an der Stelle der abgesägten Fichte wieder neue Bäumchen zu leben, zu wachsen und CO zu speichern beginnen.