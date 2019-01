Wichtige Punkte für den Klassenerhalt

Mit 31:26 (14:13) hat die SG Argental in der Handball-Landesliga (STaffel 3) am Samstag in der Tettnanger Carl-Gührer-Halle die TSG Schnaitheim besiegt und sich dadurch weiter Luft im Abstiegskampf verschafft. Ohne Mareike Teichmann, dafür aber mit tatkräftiger Unterstützung durch Tanja Ruetz und Jessica Jung, kamen die Gastgeberinnen laut Bericht gut ins Spiel.

Die kompakte Abwehr unterband das Spiel der starken Kreisläuferin der Gäste und zwang Schnaitheim zu unvorbereiteten Abschlüssen, die sichere Beute für SGA-Torhüterin Wiebke Krause waren. Auch im Angriff erspielte sich Argental klare Torchancen heraus und war treffsicher. Beim 9:4 (18. Minute) sah sich der Gästetrainer zu einer Auszeit gezwungen, die ihre Wirkung zeigte.

Die TSG stellte die Abwehr um, die Gastgeberinnen taten sich zunehmend schwer. Technische Fehler wussten die Schnaitheimerinnen zu nutzen, legten einen 7:0-Lauf binnen weniger Minuten aufs Parkett und führten plötzlich mit 11:9 (24.). Maike Bittner beendete die Torflaute der SGA, die den Faden wiederfand. In Überzahl erkämpfte sich Argental die erneute Führung, die nach zwei weiteren sehenswerten Treffern durch Bittner mit in die Halbzeitpause genommen wurde.

Gleich zu Beginn des zweiten Durchgangs setzte SGA-Torhüterin Cathrin Müller mit zwei parierten Strafwürfen Akzente. Jedoch taten sich die Gastegerinnen weiterhin schwer, den Schnaitheimer Abwehrriegel zu knacken. In der Folge entwickelte sich ein offener Schlagabtausch, in dem sich keine Mannschaft den entscheidenden Vorteil erspielte (17:17, 38.). Während sich Müller als sicherer Rückhalt im Tor erwies, erkämpfte sich das Heimteam Tor um Tor zu einer drei-Tore-Führung (20:17, 40.).

Schnaitheim stemmte sich noch einmal dagegen, verkürzte den Rückstand (21:20, 44.), hatte jedoch mit schwindenden Kräften zu kämpfen. Während die SGA weiter aufs Tempo drückte, leisteten sich die Gäste Fehlwürfe. Über 24:21, 29:23 und 30:25 belohnen sich die SGA-Spielerinnen für eine kämpferische Leistung und vergrößerten durch den Heimsieg den Abstand zu den Abstiegsrängen.