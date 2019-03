Werke voller Poesie und Dramatik

In besonderem Rahmen hat am Montagabend das traditionelle Abiturientenkonzert stattgefunden, denn da auch Orgelspiel auf dem Programm stand, hat das Montfort-Gymnasium nicht wie sonst in den Rittersaal, sondern nach St. Gallus eingeladen. Musiklehrer Joachim Trost freute sich über viele Zuhörer beim Wandelkonzert, das im Gemeindesaal begann und in der Kirche seinen glänzenden Abschluss fand.

Seit Jahren schon präsentieren die Abiturienten mit Neigungsfach Musik ihr Programm, mit dem sie wenig später in die Prüfung gehen, zuvor in einem öffentlichen Konzert, das im Vorfeld Anspannung abbauen und mit Zuhörern vertraut machen soll. Zudem zeigt es natürlich auch das hohe Niveau, das in der Prüfung vorausgesetzt wird. Auch wenn Trost vorsorglich daran erinnerte, dass hier keine erprobten Konzertsänger oder -pianisten vor den Zuhörern stehen, war der erbetene warme Applaus auch redlich verdient. Es ist immer wieder schön zu erleben, was für abwechslungsreiche Programme die jungen Musiker sich erarbeitet haben und wie scheinbar ruhig und sicher sie es präsentieren.

Den Anfang machte Luisa Koslowski am Klavier mit Debussys stimmungsvollem „Clair de lune“, um mit der heiteren Haydn-Sonate C-Dur zu frohem Spiel ins Licht zu eilen und zuletzt mit einer Brahms-Ballade auch dramatische Seiten zu zeigen. Immer freier ist Lea Holdschuers Gesang geworden von Mendelssohns Frühlingslied über Purcells Liebesklage und Prokofjews keckes Scherzlied bis zur Mozart-Arie aus „Figaros Hochzeit“. Dann durften die zahlreichen Zuhörer aus Familie und dem Kreis der Mitschüler und Freunde hinüberwandern in die St. Gallus-Kirche, wo Felix Gasper vor dem Altar schon das Marimbaphon aufgebaut hatte. Betörend strömte der Klang des Instruments in die Kirche, deren Raumakustik mitspielte und ihn in alle Ecken trug. Fest geerdet stand der Musiker davor, wanderte von Telemann zu südamerikanischen Rhythmen und zu geheimnisvollen Klängen einer Nacht in Ghana. Fremd und vertraut zugleich klang das für Marimba bearbeitete Largo aus der Suite c-Moll für Violoncello solo von Johann Sebastian Bach.

Als Letzter präsentierte sich Jakob Frisch an der Orgel und knüpfte gleich mit der Fuge D-Dur BWV 532 an Bach an. Kraftvoll und präzise strömte die Fuge in den Kirchenraum. Fein und zierlich, lyrisch hingetupft folgte Jürgen Essls wunderbar poetische Komposition „Einst“ zu dem Gedicht von Paul Klee: „Einst wird ich liegen im Nirgend bei einem Engel irgend.“ Mit überwältigender Klangfülle endete Frisch mit Louis Viernes Toccata b-Moll. Nun darf man den Vieren nur noch viel Glück bei der Prüfung wünschen.