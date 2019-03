Wer kennt schon einen Juden persönlich?

„Wahnsinn, so viele Menschen!“ – Freudig hat es Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner am Montagabend ausgerufen. Die „Tettnanger Tischreden“ der Martin-Luther-Gemeinde haben ihre Zuhörer gefunden und mit der Einladung eines Referenten der Organisation „Rent a Jew“ ins Gemeindehaus hat Pfarrerin Martina Kleinknecht-Wagner einen Nerv getroffen. Denn geschrieben und gesprochen wird viel über „die Juden“, aber nur wenige kennen einen persönlich.

Von den 16 Millionen Juden weltweit leben geschätzte 200 000 in Deutschland, davon offiziell etwa 3000 in Württemberg. Da sei die Wahrscheinlichkeit, im eigenen Ort, wie hier in Tettnang, einen im Alltag zu treffen, sehr gering, sagte David Holinstat. Er ist einer von derzeit 90 ehrenamtlichen jüdischen Referentinnen und Referenten von „Rent a Jew“, einer Organisation, die Begegnungen mit jüdischen Menschen ermöglicht, vom Studenten bis zum Rentner, ob säkular, liberal oder orthodox, damit das abstrakte, oft mit Klischees und Vorurteilen behaftete Bild ein Gesicht bekommt. Die evangelische Gemeinde hat das Angebot ergriffen, einen solchen Juden zu „mieten“, und ist damit auf große Resonanz gestoßen – auch eine zehnte Klasse des Montfort-Gymnasiums war dabei.

David Holinstat ist gebürtiger Amerikaner, Informatiker, und lebt seit 1982 in Deutschland, verheiratet mit einer evangelischen Frau. „Ich bin jüdisch, aber säkular erzogen worden.“ Erst mit Mitte Dreißig habe er angefangen, sich für seine jüdischen Wurzeln zu interessieren, habe viel gelesen und gefunden, dass die liberale Richtung des Judentums zu ihm passe. Er machte deutlich, dass auch im Judentum unterschiedliche Richtungen existieren, dass die progressiven Juden die Gesetze viel freier auslegen als die orthodoxen. Jeder müsse aus dem ganzen Spektrum für sich auswählen, was er für richtig halte. Er selbst sei mit der Reformbewegung groß geworden, halte aber alle Auslegungen für legitim, solange sie niemandem schaden, nicht fundamentalistisch werden: „Zwei Juden – drei Meinungen“. Gut finde er die Idee, dass alle vor Gott gerecht sein könnten, solange sie einander nicht schaden.

Man glaubt nicht jüdisch, man tut

Was ihm der Glaube gebe? „Judentum ist eigentlich nicht eine Religion des Glaubens, es gibt nicht einmal ein Glaubensbekenntnis: Man glaubt nicht jüdisch, man tut.“ Der Fokus liege auf dem Leben hier auf Erden, der Gedanke an Himmel, Paradies oder Hölle sei nicht so präsent. Dennoch gelte die Hoffnung, dass alle auferstehen, wenn der Messias wiederkommt. Wird noch ein Messias erwartet und was für einer? wurde gefragt. In der orthodoxen Richtung erwarte man ihn noch: „Es wurden immer wieder Leute als Messias gehandelt, aber nicht akzeptiert.“ Die Reformrichtung dagegen erwarte die messianische Zeit, die Zeit des Friedens.

Noch viele Fragen wurden an David Holinstat gerichtet, die hier nicht zur Sprache kommen können, nur noch die letzte: Wie fühlen Sie sich als Jude in Deutschland? Er selbst habe keinen direkten familiären Bezug zum Holocaust und hege keine Rachegefühle, er habe auch wenig Antisemitisches gehört, zumal er keine Kippa trage. Was ihn aber sehr erschrecke und was ihm Angst mache, sei der erschreckende Trend zum Rassismus weltweit: „Da hab‘ ich persönlich Angst, in welche Richtung es geht.“

Ein Abend, der bestimmt manche Vorstellungen zurechtgerückt und zu einem besseren Verständnis beigetragen hat. Die 3. Jüdischen Kulturwochen Bodensee werden vom 14. April bis 17. Mai in Konstanz und Meersburg wieder zahlreiche Möglichkeiten zur Begegnung bieten.