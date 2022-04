Wer hat die tollste Bohne?

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Eine bunte Mischung von regional gewonnenem Bohnensaatgut darf ab Ostern unter den Händen von 40 Tettnanger Grundschüler*innen wachsen und gedeien. Die Stadtbücherei und die Anlaufstelle für Bürgerengagement Tettnang kooperieren mit dem Laimnauer Saatgutexperten Patrick Kaiser im zweiten Jahr beim „Spektakel in Topf und Beet“. In diesem Projekt geht es um Erhaltung und Verbreitung von altem Saatgut, das in unsere Region passt. Die Klasse 4 aus der Grundschule Kau mit ihrer Lehrerin Andrea Häckel und die Klasse drei aus der Schillerschule mit ihrer Lehrerin Elke Sorg sind dabei – sie nahmen am 1. April das Saatgut entgegen, erhielten für jedes Kind ein Bohnentagebuch und zwei Bilderbuchgeschichten aus der Stadtbücherei: „Hans und die Bohnenranke“ ist ein altes englisches Märchen, während „Mias Bohne“ von einem pfiffigen Märchen erzählt, das seine Bohnenpflanze hegt und pflegt wie ein Haustier. So wird die Aktion durch passende Kindergeschichten noch bunter. Am Ende werden die Kinder viel über Bohnenwachstum gelernt haben, sie werden die Vielfalt von Bohnen erlebt haben und es wird neue Pflanzen geben, deren Bohnen man vielleicht sogar ernten kann.