Wenn Ralph vom Rekordeis-Opa erzählt

Er ist in natura wie sein junges Publikum ihn aus seinen Fernsehsendungen kennt: der Kindermoderator Ralph Caspers. Seit Jahren moderiert er die „Sendung mit der Maus“, ist Experte der Quizshow „Frag doch mal die Maus“ und etwas älteren Kindern bekannt aus „Wissen macht Ah“.

In Rahmen der „Frederickwoche“ ist es der Bücherei Tettnang gelungen, ihn in die Montfortstadt einzuladen, wo er am vergangenen Donnerstag alle begeisterte, schreibt die Bücherei in einem Pressebericht. Das Interesse der Schulklassen war derart groß, dass ihre Räume nicht ausgereicht hätten. Deshalb wurde die Veranstaltung in das Katholische Gemeindezentrum St. Gallus verlegt, wo sie bestens untergebracht war.

Mühelos schlug der Fernsehstar mit seinem ersten erzählenden Kinderbuch „Wenn Glühwürmchen morsen“ die Brücke von der Bildschirmwelt zur Literatur. So warb er eindringlich für das Lesen. Seine Geschichten sind witzig und phantasievoll, aus dem Leben gegriffen und gleichzeitig ein wenig verrückt, heißt es im Bericht weiter.

In Tettnang durften die Kinder bestimmen, welche seiner Geschichten er zum Besten gab: „Zwickmühlenkreuzung“, „Rekordeis-Opa“ oder „Tintenkillerbettlaken“ lauteten drei der ausgewählten Titel. Wie von Ralph Caspers zu erwarten war, garnierte er seine Lesung mit Bildschirmanimationen in denen die Illustrationen seines Buches lebendig wurden. Trotz seiner Prominenz war Ralph Caspers zugänglich, den Kindern zugewandt, freundlich und zog auch dadurch die mehr als 170 Kinder aus der Schillerschule, der Manzenbergschule und der Grundschule Laimnau in seinen Bann.