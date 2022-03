Wenn plötzlich alles anders ist: Hobby-Autoren winken Geldpreise bei Förderpreis

Bereits zum zehnten Mal schreibt die literarische Vereinigung „Signatur“ aus Tettnang zusammen mit der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang einen Förderpreis für Literatur aus. Das Thema des diesjährigen Wettbewerbs lautet „und plötzlich war alles anders“.

Laut Ausschreibung sind damit zum einen die scheinbar alles verändernden persönlichen Wendepunkte im Leben eines jeden Menschen gemeint, die einen neuen Aufschwung geben oder umgekehrt als persönliche Katastrophen empfunden werden. Zum anderen kann das Thema auch auf das sich gerade in den vergangenen Jahren immer wieder stark wandelnde soziale und politische Umfeld bezogen werden, in dem sich unser Leben abspielt. Umweltkatastrophen, die Corona-Pandemie sowie ein neu entflammter Krieg in Europa sind dafür nur die bedrückendsten Beispiele.

„Signatur“ freut sich auf originelle, spannende und sprachlich überzeugende Wettbewerbsbeiträge, heißt es in der Ankündigung. Es können bisher unveröffentlichte erzählende, lyrische oder szenische Texte in deutscher Sprache eingesandt werden. Teilnehmen können Autorinnen und Autoren mit Wohnsitz und Geburtsort in der Bodenseeregion Deutschlands, Österreichs und der Schweiz sowie in Oberschwaben und dem Allgäu.

Der Umfang der Einsendung darf 4500 Zeichen inklusive Leerzeichen nicht überschreiten (Formatierung: Schriftgröße 12pt, Zeilenabstand 1,5, 30 Zeilen à 60 Zeichen je Seite). Die Texte sollten als E-Mail-Anhang im Format Word oder PDF an info@signatur-literatur.de geschickt werden. Auch eine postalische Teilnahme ist möglich. Infos dazu gibt es unter Telefon 07542 / 95 33 00. Den Gewinnern winken Geldpreise in Höhe von 500, 300 und 200 Euro.