Wenn Musik einfach Spaß macht

Beim neunten Bandfestival der Musikwerkstatt Tettnang hat das Team um Thomas Lorenz vor vollbesetzten Rängen einen fulminanten Nachmittag der Rock-, Pop- und Jazzmusik gestaltet. Das schreibt die Musikwerkstatt in einem Bericht.

Die Besucher konnten am vergangenen Samstag erleben, was passiert, wenn um die70 Menschen in 17 Bands ein gemeinsames Ziel verfolgen. Wenn es keine Rolle spielt, ob jung oder alt, groß oder klein, Anfänger oder Fortgeschrittener, Männlein oder Weiblein. Dem Team der Musikwerkstatt ist es gelungen, Brücken zu bauen und in kürzester Zeit aus einzelnen Musikern 17 Einheiten zu formen.

Dafür wurden schon Monate im Voraus die Stücke ausgesucht, vom Klassiker „Money, Money, Money“ bis zum aktuellen „Bad Chick“ oder „Havana“. Einer der vielen Höhepunkte: „Music Was My First Love“ von John Miles, in Riesenbesetzung von 13 Musikern. Die Stücke wurden von Lorenz und seinen Kollegen arrangiert und die Bandmitglieder gefunden. Anschließend wurden die einzelnen Parts im Einzelunterricht erarbeitet – um dann, in nur zwei bis drei Gesamtproben, eine Band zu formen, die als Einheit funktioniert. Eigentlich ein unmögliches Vorhaben, meinte Thomas Lorenz, wenn da nicht die engagierten Lehrer und die begeisterten Schüler wären. Leuchtende Augen und die vor Aufregung rot gefärbten Wangen waren äußerliche Kennzeichen der positiven Anspannung aller Beteiligten. Es hat – bei jedem Song – geklappt: Auf erstaunlich hohem Niveau wurden die Stücke präsentiert, mit einem Enthusiasmus der das Publikum mitriss.

Der schöne Saal des Kulturschuppens und das professionelle Licht halfen sehr, um Musiker und Besucher für ein paar Stunden in eine andere Welt zu zaubern. Den schwierigsten Job hatte allerdings der Mann am Mischpult: Markus Aschenbrenner. Ihm ist es gelungen, die Tonsignale von 70 Musikern, jeder mit eigener Intensität und Klangfarbe, per Mikrofon oder Kabel abzunehmen und daraus ein harmonisches Ganzes mixen, lobt die Musikwerkstatt im Bericht.

Wie ist so ein großes Event möglich? Lorenz erzählt es während einer der vielen erstaunlich kurzen Umbaupausen: „Vor Jahren ist mir einmal zu Ohren gekommen, jemand hätte über unsere Musikwerkstatt geäußert, sie sei ja ‚keine seriöse Musikschule, sondern nur ein Spaß-Musikschule‘ – Im ersten Moment,“ so Lorenz, „war ich leicht entrüstet um dann im zweiten Moment das Kompliment zu erkennen: Was ist die beste und nachhaltigste Motivation – in der Musik wie im ganzen Leben? Spaß!“ Und weiter, schmunzelnd: „Dann muss er ein Leben lang nicht arbeiten, so wie wir Musiker“. Bleibt noch die Ankündigung von Thomas Lorenz fürs nächste Bandfestival, am November 2019: „Das wird unser zehntes, also ein Jubiläumsbandfestival, da wollen wir ein richtig großes Fest draus machen!“