Wenn Mephisto zur Gitarre greift

Mehr als zweihundert Schüler sind am Montagabend zum Gastspiel der Jungen Ulmer Bühne mit Goethes „Faust“ in die Aula des Montfort-Gymnasiums gekommen – übrigens einen Tag vor der Ulmer Premiere.

„Von Zeit zu Zeit seh‘ ich den Alten gern“, sagt Mephisto (Ferdinand Reitenspies). Man glaubt es ihm, denn der Gott in weißem Freizeitlook (Markus Hummel) lässt ihm bei Faust freie Hand und krault ihm zum Abschluss noch schnell die Haare. Gott zeigt Verständnis für das harte Leben eines Teufels, der im Schöpfungsplan seine festen Aufgaben hat, und um die ist er keineswegs zu beneiden. Denn Faust zeigt für dessen Befindlichkeiten kaum Verständnis. Mephisto hat die per Kontrakt ausgemachten Dienstleistungen zu erfüllen, aber ein bisschen plötzlich, sonst wird Faust unleidlich.

Mephisto könnte einem hier fast leidtun – gut, dass er in Sina Baajours Inszenierung zum Relaxen zwischendurch mit den Fingern schnipsen und das Rotlicht für den nächsten Umbau abrufen darf. Ein paar Takte harte Musik, ein paar Zuckungen und weiter geht’s. Dem Teufel fehlt auch hier einfach der Durchblick – er wird zur komischen Figur, an der man seinen Spaß hat. Dass der alte Faust (Sven Wisser) keinen Spaß mehr hat am Leben, wird deutlich, wenn er gelangweilt die eingebeamten Formeln betrachtet, wenn er sich gar vom Zeichentrick-Erdgeist verhöhnen lassen muss. Um was es eigentlich geht, wird nicht ganz klar, irgendwie Burnout. Doch dann geistert der Pudel über die Projektionsfläche, hechelt immer vernehmlicher und rollt schließlich als leibhaftiger Mephisto herein. Er greift zur Gitarre, bietet sich um den Preis von Fausts Seele fürs Diesseits als Diener an. Ein Griff zur Säge und Faust kommt als junger Mann (Dirk Linke) hervor, bewundert sein verjüngtes Aussehen. Schon ist das scheue, fromme Gretchen (Leonie Hassfeld) zur Stelle, das Unheil nimmt seinen Lauf.

Anders als das Original

Verschiedenes ist umgestellt gegenüber dem Original und vieles ist gestrichen. Das ist gut so, und es hätte noch viel mehr sein dürfen. Mit Freude denkt man an den vor wenigen Tagen in Tettnang gastierenden „Faust in the Box“ zurück, das Ein-Frau-Theaterstück von Bridge Markland, die gezeigt hat, wie man das Wesentliche herausarbeitet.

Die Junge Ulmer Bühne, die im vergangenen Jahr einen rundum packenden „Dantons Tod“ nach Tettnang brachte, beweist hier keinen langen Atem. Die Inszenierung wirkt unentschlossen, ist mal traditionell, mal heutig aufgepeppt, dazu lässt die Sprache bisweilen zu wünschen übrig. Dass der junge Faust als ansehnlicher Mann auf einmal hinter minderjährigen Mädchen hersteigt, verwundert. Wie er genüsslich an Gretchens Bettwäsche schnüffelt, ist fast schon pervers zu nennen. Akzente – kommen durch die Umbauten ins Spiel. Da werden im Rotlicht Elemente verschoben, gekippt, und das war’s dann schon. Wenn in einer Schüleraufführung fast ständig leises Reden zu hören ist und einige den Raum verlassen, ist das ein eindeutiges Signal, dass die Botschaft nicht ankommt. Goethes Faust ist in die Jahre gekommen, aber eigentlich zeitlos modern. Das herauszuarbeiten ist schwer, war aber selbst bei Schultheater zu erleben.