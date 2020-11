Wenn der Nikolaus unterm Bart einen Mundschutz trägt: Was dieses Jahr geplant ist

Wo der Nikolaus überall unterwegs ist

Wer Besuch von einem Nikolaus der Landjugend Krumbach-Obereisenbach bekommen möchte, kann sich per E-Mail an landjugend-ko@web.de anmelden. Die Texte für den Nikolaus sollten bis spätestens 4. Dezember per E-Mail geschickt werden. Besuche finden in einem Umkreis von 20 Kilometern um Krumbach statt. Um eine Spende wird gebeten, diese sollte in einem Umschlag und mit Mundschutz übergeben werden.

In Neukirch ist die Kolpingsfamilie am Nikolaustag unterwegs: Wer einen Nikolaus buchen möchte, meldet sich bis spätestens 2. Dezember bei Manuela Baur unter Telefon 07528/1357. Sie steht auch für weitere Infos zum Ablauf bereit. Vorab können Säckchen erworben werden.

Wer in Laimnau und Umgebung Besuch vom Nikolaus erhalten will, kann sich bis zum 4. Dezember anmelden, telefonisch unter 0170/9640586 oder per E-Mail an nikolaus-laimnau@gmx.de.

In St. Jakobus Brochenzell wird es am Sonntag, 6. Dezember um 10 Uhr einen Familiengottesdienst mit Besuch vom Nikolaus geben.

In St. Maria Meckenbeuren kommt der Nikolaus ebenfalls in die Kirche. Am Sonntag, 6. Dezember, findet um 15.30 Uhr in der Kirche St. Maria eine Nikolausfeier statt. Die Anmeldung ist möglich bis 2. Dezember telefonisch unter 07542/4663 oder per E-Mail an stmaria.meckenbeuren@drs.de. Bei der Anmeldung sollte die genaue Personenanzahl und die Zahl der Kinder angegeben werden. (lieg)