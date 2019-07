Den Hund als Reisebegleiter mit in den Urlaub zu nehmen, will wohl überlegt und gut organisiert sein. Drohende Krankheiten in der Mittelmeerregion oder Flugreisen mit Hund werden oft von Hundehaltern unterschätzt. Ein Impfpass mit gültiger Tollwutimpfung sowie einEU-Heimtierausweis gehören zum Reiseinventar jeden Herrchens oder Frauchens. Erkundigt hat sich die SZ zu diesen Themen bei Gabi van de Löcht, Vorsitzende des Tierschutzvereins Tettnang, und Tierarzt Klaus Oelfken aus Kressbronn.

Vor der Reise: Urlaub nahe einer Mittelmeerregion bedeutet für den Hund, dass er einer Stresssituation ausgesetzt ist. „Hunde schwitzen schlechter als Menschen“, erklärt Klaus Oelfken, Tierarzt aus Kressbronn, „sie besitzen außer an den Pfoten keinerlei Schweißdrüsen.“ Diese Drüsen seien allerdings kaum der Rede wert. Der Urlaub am Mittelmeer müsse daher gut überlegt sein. Je älter der Hund sei, desto weniger Sonne und Hitze vertrage er. Bei dichtem Fell empfiehlt der Tierarzt, dieses zu scheren. Außerdem braucht der Hund jederzeit eine Möglichkeit zu trinken.

Ob mit dem Auto nach Italien oder mit dem Flugzeug nach Spanien: Bevor Hundebesitzer mit ihrem Schützling die Reise antreten, müssen Vorkehrungen getroffen werden. Zu den wichtigsten Vorbereitungen gehört es, zu prüfen, ob der Impfpass gültig ist. Dieser muss eine gültige Tollwutimpfung enthalten. „Innerhalb Deutschlands ist ein Impfausweis ratsam“, empfiehlt Gabi van de Löcht. International gehört der Impfausweis inklusive gültiger Tollwutimpfung zum Reiseinventar dazu. Zusätzlich müsse ein gültiger EU-Heimtierausweis mitgeführt werden, um innerhalb der EU die Grenzen überqueren zu können.

Die Registrierung bei der Tierschutzorganisation Tasso muss ebenfalls vor Antritt der Reise – falls davor noch nicht geschehen – erfolgen. Über Tasso können verlorengegangene Haustiere wiedergefunden werden. Die Voraussetzung für die Registrierung: Das Tier muss beim Tierarzt gechipt sein. Die im Chip enthaltene Nummer können Haustierbesitzer kostenlos bei Tasso registrieren lassen. Der Chip ist somit auf Tier und Halter registriert. Geht der Vierbeiner zuhause oder im Urlaub verloren, kann das Tier auf den Besitzer zurückgeführt werden. Die Tierschutzorganisation arbeitet international.

Während der Reise: Während einer Autoreise empfiehlt Gabi van de Löcht, dem Hund ein Sicherheitsgeschirr anzulegen – was sich bei ängstlichen und schreckhaften Hunden besonders eignet. Damit die Transportbox eines kleinen Hundes auf der Rückbank nicht hin- und herrutschen kann, ist es ratsam, eine Decke darunter auszubreiten. Große Hunde müssen in einer im Kofferraum fest installierten Box untergebracht sein. Empfehlenswert sei es, alle eineinhalb Stunden eine Rast einzulegen, so Klaus Oelfken. Damit es dem Hund auf einer langen und warmen Autoreise nicht an Flüssigkeit mangelt, gibt es auslaufsichere Wassernäpfe. „Junge und kleine Hunde, die bequem im Auto Platz haben, sind für eine Reise mit Auto geeignet“, empfiehlt er. Wichtig nach einem Halt an einer Raststätte, ist es, sich zu vergewissern, dass der Vierbeiner gesichert in seiner Transportbox sitzt. Von einer Reise mit dem Flugzeug rät Gabi van de Löcht strikt ab. „Mit einem Baby, das den ganzen Flug über schreit, fliegt man schließlich auch keine Langstrecken“, vergleicht sie die Situation. Kleine Hunde können als Handgepäck in einer Transportbox mitgeführt werden. Große Hunde ab einem Gewicht von acht Kilogramm werden im Frachtraum untergebracht.

Voraussetzung ist eine spezielle Transportbox. Fliegen Hundebesitzer zum ersten Mal mit ihrem Schützling, könne die Reaktion des Tieres nicht eingeschätzt werden. Einige von ihnen würden ängstlich reagieren, andere dagegen mit aggressivem Verhalten. Um dem Tier ein Gefühl von Sicherheit zu vermitteln, kann eine Kuscheldecke oder ein Kuscheltier mit in die Transportbox gelegt werden. Der vertraute Geruch von Zuhause beruhigt den Vierbeiner.

Von Reisen in exotische Länder rät Gabi van de Löcht dringend ab. Die dort herrschende Gefahr und das Verhalten des Vierbeiners seien nicht abschätzbar.

Gefahren vor Ort: „Südliche Länder lassen die Ansteckung an Mittelmeerkrankheiten deutlich steigen“, so Oelfken. Eine berüchtigte Mittelmeerkrankheit sei die Erkrankung an Leishmaniose. Übertragen wird die Infektionskrankheit durch Mücken. „Eine Schutzimpfung oder ein Halsband schützt vor der Schmetterlingsmücke“, klärt der Tierarzt auf. Eine andere Gefährdung im Mittelmeergebiet sei der Herzwurmbefall. Um die Krankheit zu verhindern, empfiehlt der Kleintierarzt die Untermischung einer Tablette vor und nach der Reise in das Lieblingsfutter des Tieres.

Wenn der Hund daheim bleibt: Entschließt sich der Hundebesitzer für den Urlaub ohne Vierbeiner, kommen unterschiedliche Unterbringungsmöglichkeiten in Frage: Die Unterbringung in der Familie ist für den Hund am Vertrautesten. Eine bekannte Bezugsperson ist besser als eine Alternative. Tierheime bieten nur begrenzt Plätze. Den Hund in einer Hundepension unterzubringen, ist eine Kostenfrage. Die Aufnahme des Tieres hänge von der Größe des Hundes ab und erfolgt nur unter der Voraussetzung, dass er kastriert ist. Entschließt sich ein Hundehalter dazu, seinen Schützling in die Hände des Nachbarn oder eines Bekannten zu geben, sollte eine Haftpflichtversicherung abgeschlossen sein, etwa wenn der Hund den Nachbarn unabsichtlich beißt.