Wenn Azubis selbst zu Ausbildern werden

Wie ist es wohl, als Auszubildender selbst einmal in die Rolle des Ausbilders zu schlüpfen, selbst Wissen zu vermitteln und selbst Verantwortung zu übernehmen? Die Antwort darauf erfuhren die Azubis der Wenglor Sensoric GmbH vor Kurzem bei ihrem Workshop „Azubis schulen Azubis“. Dabei brachten die Wenglor-Lehrlinge an zwei Tagen rund 20 gleichaltrigen Auszubildenden von Kundenfirmen die spannende Welt der Sensortechnik näher.

Viele Fragen, zum Beispiel, wie optische Sensoren funktionieren, was Induktion ist und was ein Profilsensor oder ein Strömungssensor sind, hatten die Azubis von Wenglor bis vor kurzem selbst. Das Produkt-sortiment des Tettnanger Familienunternehmens ist umfangreich und komplex. Seit 2010 können die Jugendlichen einmal im Jahr beim Workshop „Azubis schulen Azubis“, ihr Wissen über das eigene Unternehmen auf den neuesten Stand bringen, indem sie es Azubis anderer Unternehmen erklären. In diesem Jahr kamen Jugendliche von neun Kunden-Unternehmen aus drei Ländern nach Tettnang, teilt das Unternehmen mit. Nach zwei Tagen kehren sie als Sensor-Experten in ihr Unternehmen zurück und können dort besser unterstützen.

Zum Programm gehören eine Schulung der Licht- und Farbenlehre, eine Firmenrallye und die Vorstellung zahlreicher Sensorik-Funktionsprinzipien. Dabei stehen insbesondere Lichtschranken, Farbsensoren, Fluid- und Ultraschallsensoren sowie induktive Sensoren, 1D-/2D-Barcodescanner sowie Bildverarbeitungsprodukte im Fokus. „Unsere Azubis bereiten die Inhalte der Präsentationen selbständig vor und auch die gesamte Organisation der Veranstaltung, die mehr als sechs Monate im Voraus beginnt, wird von ihnen erledigt“, sagt Louisa Form, Ausbildungsleiterin bei Wenglor. „Dabei werden zahlreiche Kompetenzen geschult, die später im Berufsleben notwendig sind. Aufgeteilt in mehrere Projektteams (Organisation, Werbung, Rallye, Produktschulung) hat jeder wenglor-Azubi klare Aufgabenbereiche, um die er sich kümmert. Auch in diesem Jahr hat uns das AsA-Projekt viel Freude gemacht – wir freuen uns schon jetzt auf das kommende Jahr.“